Luizão Goulart confirma candidatura para a prefeitura de Curitiba

A convenção municipal do Solidariedade lançou oficialmente a candidatura de Luizão Goulart a prefeito de Curitiba e foi o pontapé inicial da campanha eleitoral na capital do Paraná. O evento lotou o salão do Clube Dom Pedro II, com aproximadamente 1000 pessoas.

O evento homologou as candidaturas da chapa de vereadores e prefeito, apoiadas pelo partido, para a eleição municipal de 06 de outubro.

Luizão reforçou seu plano de governo baseado em três principais eixos: Curitiba da verdade, Curitiba da inovação e Curitiba para todos. Destacou sua satisfação com a chapa de vereadores do partido, com nomes fortes e muito preparo. Concluiu: “Vamos construir uma nova história para Curitiba!”

Estiveram presentes, o deputado estadual Alisson Wandscheer “O início dessa caminhada pela mudança de Curitiba começa pelo Luizão”, a deputada Marli Paulino “O Luizão não é só professor de história e filosofia, ele é um professor de gestão, porque ele nos ensina, nos inspira e faz as coisas acontecerem!”, além do ex-prefeito de Piraquara e professor Marquinhos Tesserolli, o presidente da câmara municipal de Pinhais, Marcinho Pereira, o vereador de São José dos Pinhais, Samuel Pinheiro e o vereador Filho.

Luizão Goulart

Luizão Goulart é formado em Filosofia e História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e como muitos moradores de Curitiba, veio acompanhado de sua família para a capital em 1978, por questões de saúde que acometeram sua saudosa mãe.

Tornou-se bastante conhecido por ter sido prefeito de Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba e terminado seu mandato com 94% de aprovação, maior do Brasil. Em sua gestão fez uma grande transformação na cidade, conquistando excelentes indicadores em todos os setores, como educação, meio ambiente, saúde e desenvolvimento econômico.

Luizão conduziu uma gestão que foi decisiva para o rumo da cidade, com aceitação histórica a nível nacional, foi considerado o melhor prefeito do Brasil. Com experiência em gestão pública, Luizão busca a prefeitura de Curitiba para aplicar as boas experiências que tornaram Pinhais uma das cidades mais desenvolvidas da Região Metropolitana de Curitiba.

Além de prefeito, Luizão foi agricultor, mecânico, professor, diretor de escola, deputado estadual e mais recentemente, foi deputado federal, sendo eleito com 141.730 votos, o 4º mais bem votado do Paraná.

Desde 2021, Luizão está à frente da presidência estadual do partido Solidariedade.

