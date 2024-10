Eleições no Paraná foram pacíficas, em ambiente de paz, avalia presidente do TRE-PR

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, fez uma balanço positivo sobre todo o processo eleitoral de 2024. Assim que encerrou a votação de segundo turno neste domingo (27), após às 17h, ele conversou com a imprensa na sede do Tribunal e agradeceu a participação da sociedade paranaense no processo. Eduardo Pimentel foi eleito com mais de 531.029 votos.

“Agradecemos aos cidadãos e cidadãs paranaenses, candidatos e candidatas, pela eleição em ambiente pacífico. As eleições de segundo turno transcorreram em um ambiente de paz. Agradeço em especial os mesários que atuaram, foram 127 mil no primeiro turno, e 24 mil no segundo turno em Curitiba, Londrina e Ponta Grossa”, disse o presidente Sigurd Roberto Bengtsson.

O desembargador também destacou a importância da iniciativa do TRE-PR que aproveitou esse momento para discutir a questão do capacitismo, quando teve a presença de mesários com deficiências atuando no processo. “Estivemos fazendo este despertar na sociedade paranaense”, disse Bengtsson, que agradeceu ainda toda equipe de juízes e servidores da justiça eleitoral pelo bom encaminhamento do processo.

O desembargador Luiz Osório Moraes Panza, vice-presidente e corregedor regional eleitoral, estendeu o agradecimento para a imprensa pelo papel desempenhado na cobertura do processo eleitoral. “A nossa perspectiva sempre foi fazer com que haja uma participação mais efetiva da sociedade não só paranaense mas do Brasil como um todo, nesse momento crucial que se coloca nas eleições. Porque é nesse momento que escolhemos os futuros governantes e representantes do executivo e do legislativo. Então é importante a participação social”, destacou Panza.

O desembargador ainda salientou o trabalho da justiça eleitoral. “Durante todo esse período, inclusive nos julgamentos, buscamos a maior celeridade possível, maior serenidade possível e buscamos julgar o máximo possível de recursos que envolviam pesquisas, direito de respostas, representações, reclamações. Esse é o nosso papel, fazer com que haja uma transparência com o resultado”, disse o vice-presidente do TRE-PR.