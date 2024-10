Tiago Amaral é eleito prefeito de Londrina

O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) se elegeu prefeito de Londrina com 56,39% votos, com 95,37% das urnas apuradas. Ele disputou o segundo turno com a candidata Maria Tereza Pascoal de Moraes (PP), que fechou o segundo turno com 43,61% dos votos. Ex-secretária municipal da Educação em Londrina, Maria Tereza contou com apoio do atual prefeito, Marcelo Belinati (PP). Tiago Amaral está no terceiro mandato como deputado estadual, é filho do ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná (TCPR) Durval Amaral.

A campanha de segundo turno foi bastante acirrada, com a candidata Maria Tereza conseguindo subir nas intenções de votos, mas não o suficiente para vencer Tiago Amaral que no primeiro turno conquistou 42,69% dos votos e Maria Tereza 23,64%. A última pesquisa de intenção de votos no segundo turno indicavam empate técnico com 44,5% para Tiago e 40,6% para Maria Tereza, conforme o instituto Multicultural/Folha/Paiquerê.

Sete candidatos concorreram para prefeitura de Londrina durante a campanha 2024: Tiago Amaral (PSD), Maria Tereza (PP), Tercílio Turini (MDB), Barbosa Neto (PDT), Diego Garcia (Republicanos), Isabel Diniz (PT) e Coronel Villa (PSDB).