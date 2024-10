Elizabeth Schmidt é reeleita prefeita de Ponta Grossa

Com uma disputa bastante acirrada Elizabeth Schmidt (União) se reelegeu para prefeitura de Ponta Grossa, com ao menos 53,68% dos votos com 99,86% das urnas apuradas. A deputada estadual, Mabel Canto obteve 46,32% dos votos, nesta que foi a segunda vez que se candidatou para prefeitura da cidade dos Campos Gerais.



Ponta Grossa foi a única cidade do Paraná onde duas mulheres disputaram o segundo turno. A campanha de segundo turno foi bastante disputada, com pesquisas de intenção de votos indicando sempre empate técnico. No primeiro turno Mabel Canto havia conquistado 27,87% dos votos válidos contra 27,51% de Elizabeth Schmidt.

+ Leia mais Acompanhe a apuração do segundo turno em Curitiba

A corrida eleitoral para prefeitura de Ponta Grossa começou com cinco candidatos: Aliel Machado (PV), Dr Magno (NOVO), Elizabeth Schmidt (UNIÃO), Mabel Canto (PSDB) e Marcelo Rangel (PSD).