Eduardo Pimentel e Cristina Graeml se enfrentam hoje, em último debate antes das eleições!

Os candidatos Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD) se encontram nesta sexta-feira (25) no último debate antes da votação do segundo turno das eleições de 2024 em Curitiba. O encontro promovido pela RPC/Rede Globo terá a mediação do jornalista Wilson Soler e ocorrerá a partir das 22h na sede da emissora na capital paranaense, com transmissão pela televisão, pelo G1 e pela plataforma Globoplay.

Esse será o terceiro debate da fase final do pleito deste ano. E se depender do que aconteceu nos encontros passados, realizados pela Band e pela RICtv, a promessa é de um clima quente, com ataques e poucas propostas para a população curitibana. O tom, que começou pesado no primeiro debate, subiu e ficou mais intenso no encontro seguinte. Pelo o que as campanhas estão divulgando na propaganda eleitoral nesta semana, o foco no adversário deve prevalecer.

No debate mais recente, promovido pela RICtv, Pimentel chamou Graeml de “ventiladora de desinformação” e disse que ela não “só aponta o dedo e não traz soluções”. Por sua vez, a candidata do PMB afirmou que o adversário tinha “dificuldades para entender minhas propostas” e que a campanha dele “cometeu crime eleitoral com notícias falsas divulgadas pela imprensa.”

Alguns temas devem voltar à pauta no debate da RPC, como a questão do transporte público e a proposta de Graeml de cobrança por distância percorrida, a situação dos moradores de rua — ela elegeu esse tema como o mais importante hoje em Curitiba —, além do caso de coação de servidores da prefeitura para doarem à campanha de Pimentel e as denúncias que pesam contra o vice de Graeml, Jairo Filho.

Regras do debate da RPC em Curitiba

O debate será feito no modelo de banco de tempo, no qual os candidatos controlam o próprio relógio. O encontro será dividido em quatro blocos, sendo dois de temas livres e dois com temas pré-determinados.

O primeiro e o terceiro terão duração total de 20 minutos, com temas livres. As perguntas e respostas podem ser feitas livremente com o controle do tempo feito por cada candidato.

No segundo e no quarto blocos, os oponentes terão 10 minutos cada para falar sobre dois temas — 5 minutos cada por tema — que foram propostos pelo departamento de jornalismo da emissora. Os temas serão exibidos em um telão e cada assunto só poderá ser escolhido uma única vez.

Ao fim do quarto bloco, Graeml e Pimentel terão dois minutos cada para fazer as considerações finais e passar uma última mensagem aos eleitores.