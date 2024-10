Renato Freitas acusa Cristina Graeml de associá-lo com Pimentel e anuncia medidas judiciais

O deputado estadual Renato Freitas (PT) disse, nesta segunda-feira (21), que tomará medidas judiciais contra a candidata à Prefeitura de Curitiba Cristina Graeml (PMB). De acordo com Freitas, Cristina veiculou no programa eleitoral do último domingo (20) a informação de que ele estaria apoiando o candidato Eduardo Pimentel (PSD) no segundo turno das eleições.

Conforme detalha o deputado, Graeml teria associado o nome de Freitas ao grupo de apoio à candidatura de Eduardo Pimentel, o que o parlamentar classificou como uma “mentira” e um desrespeito aos princípios éticos da comunicação.

Segundo Freitas, logo após o resultado do primeiro turno, no dia 7 de outubro, ele tornou público seu posicionamento sobre o segundo turno, afirmando que nenhuma das candidaturas representava as periferias da cidade. “Tanto Cristina quanto Pimentel representam a direita, o conservadorismo e o retrocesso na conquista de direitos para as pessoas pobres e negras”, declarou.

Para o deputado, as duas candidaturas são equivalentes em seus projetos de sociedade, que ele descreve como “excludente e higienista”, e ambas buscam o apoio do bolsonarismo, ainda que com aliados distintos.

“Estamos tomando as devidas providências jurídicas contra as mentiras divulgadas no programa eleitoral da bolsonarista Cristina Graeml”, afirmou Freitas. Ele ainda lamentou a situação enfrentada pelos eleitores de Curitiba, que, em suas palavras, vivem um segundo turno entre “duas candidaturas da política tradicional” que não favorecem os trabalhadores nem as periferias.