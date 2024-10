Trainees têm salários de R$ 8.000! Paraná também tem ‘vagas dos sonhos’ para jovens

Os trainees são cada vez mais vistos como vagas dos sonhos para jovens. Com salários de mais de R$ 8.000, benefícios como previdência privada, fertilização in vitro e convênio médico, empresas como Ambev, PepsiCo, Itaú, Coca-Cola, Hypera Pharma, Aura Minerals, entre outras, realizam programas de treinamento anuais. E também tem vaga no Paraná, (veja abaixo).

Segundo especialistas e profissionais de RH consultados pela reportagem, o trainee acelera a carreira. Profissionais que passam pela experiência podem se tornar lideranças em pouco tempo, seja por uma condição do próprio treinamento ou pela rede de contatos que forma.

Exigências pra entrar

Há exigências para entrar nos programas, como flexibilidade para mudar de cidade, formação recente em algum curso de ensino superior, fluência em inglês e experiência no mercado de trabalho.

Segundo Thaisa Thomaz, diretora sênior de RH da PepsiCo Brasil, benefícios e requisitos são revistos com regularidade. “Temos um olhar para os funcionários e para o mercado. O programa de apoio à fertilização surgiu de uma sugestão do grupo de afinidade de gênero, por exemplo”, diz.

Oportunidades em grandes empresas

Aline Leite, 35, é trainee de vendas da PepsiCo. Formada em engenharia ambiental e sanitária, ela foi admitida em dezembro de 2023 no programa NextGen da empresa, exclusivo para pessoas negras. Para Leite, a proposta de um trainee com ações afirmativas foi um diferencial para participar.

“Quando a empresa lança um programa afirmativo, ela está dando um recado. Além disso, não adianta ter cota racial se a pessoa não consegue se manter dentro da instituição. A gente tem espaço, e me sinto integrada à empresa”, diz.

A empresa tem a meta de ter, ao menos, 30% de lideranças negras até 2025. Os requisitos para o trainee, cujas inscrições se encerraram no começo de outubro, foram graduação em formato bacharelado, licenciatura ou tecnólogo até dezembro de 2022, disponibilidade para mudança e aceitar trabalhar em tempo integral.

Entre os benefícios estavam o salário de R$ 10 mil, vales refeição e transporte, previdência privada, além de parceria com WellHub (plataforma que dá acesso a academias e aulas com personal trainers) e programa de incentivo à fertilização e congelamento de óvulos.

Para Leite, o trainee oferece a oportunidade de pensar no futuro. “Eu sou casada, e a minha companheira tem direito aos meus benefícios. Temos cogitado reprodução assistida e fertilização, algo que não pensávamos antes. Além disso, quando terminar o programa, posso me tornar gerente. A PepsiCo me trouxe este direito de sonhar”, afirma.

Ana Luisa Magalhães, 25, também passou pela experiência de trainee em 2023. Ela é formada em engenharia química e participou do treinamento da Aura Minerals, mineradora de ouro, cobre e metais básicos.

Original de Viçosa, cidade no interior de Minas Gerais, ela se mudou para Ponte de Lacerda, em Mato Grosso, para participar do treinamento. Hoje, é engenheira de processos na empresa.

Segundo ela, o interesse pelo trainee surgiu por dois motivos: o programa ter foco na área industrial e pelo pacote de benefícios. Ela também destaca que o treinamento trouxe uma projeção de carreira.

“O trainee acelera o desenvolvimento profissional do jovem. Se você comparar com as vagas de nível júnior, os treinamentos formam um pensamento mais estratégico. Na Aura, a gente teve um contato direto com as lideranças no dia a dia. Isso permite entender melhor o propósito da empresa”, afirma.

Trainee inserido em uma rotina profissional

Isabela Dumont, head de pessoas, ESG e comunicação da Aura, diz que o objetivo é inserir o trainee em uma rotina profissional. “O trainee tem esse período de fazer e aprender, em que desenvolve projetos, aprimora a gestão e até pode mudar de área. A última edição do trainee trouxe rentabilidade para a empresa”.

A edição de 2025 do trainee da Aura Minerals exige curso superior em geologia, engenharia de produção, engenharia química, entre outros, que deve ser concluído entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024.

O trainee também deve ter disponibilidade para trabalhar nas cidades de Almas (TO), Pontes e Lacerda (MT) e Currais Novos (RN).

Alguns dos benefícios oferecidos pela empresa são remuneração de R$ 8.931, auxílio-mudança, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), vale-alimentação e previdência privada.

Programas com mais benefícios

Para Jaqueline Garutti, consultora de carreira e liderança, este formato de trainees é um fenômeno recente. “Antes, trainees não eram tão diferentes de aprendizes e estagiários e tinham salários mais baixos. De quatro anos para cá, os programas têm se tornado robustos, com um número maior de benefícios”, diz.

Segundo ela, hoje as empresas se estruturam para oferecer programa de formação e mentorias. O objetivo é que os trainees sejam capazes de ocupar cargos de liderança ao fim do programa.

“A estratégia tem sido já divulgar pacote de benefícios e salário para atrair público. Depois, são revelados mais detalhes do programa. A competição entre os candidatos aumenta e a visibilidade da empresa também”, afirma.

Para os candidatos a trainees, Garutti sugere pesquisar sobre a empresa, atualizar o currículo e LinkedIn e se preparar para apresentações e entrevistas. “Pense em como a sua história se conecta com o que a empresa precisa. O nervosismo é normal e faz parte. Quanto mais você se prepara, ele tende a diminuir”, diz.

Dicas para ser aprovado em trainees

– Acompanhe notícias sobre trainees e identifique para qual empresa quer se candidatar;

– Pesquise bastante sobre a empresa, principalmente o propósito e a cultura dela;

– Preencha corretamente os formulários e atualize o currículo e LinkedIn;

– Prepare-se para apresentações. Segundo Jaqueline Garutti, vale tanto praticar na frente do espelho quanto se gravar apresentando;

– Pense em como a sua história e experiências se relacionam com o propósito da empresa e a vaga que quer ocupar. Tenha isso bem fixo na mente.

Trainees com inscrições abertas

HYPERA PHARMA

Inscrições abertas até 21 de outubro, por meio deste link.

– Formação exigida: Graduação em qualquer curso de ensino superior, com formação entre dezembro de 2020 e dezembro de 2022

– Localização: São Paulo e Barueri

– Duração: 18 meses

– Número de vagas: 12

– Benefícios: Salário de R$ 9.000, assistência médica e odontológica, vales alimentação e refeição, WellHub, PPR (Programa de Participação nos Resultados), entre outros.

AURA MINERALS

Inscrições abertas até 24 de outubro, por meio deste link.

– Formação exigida: Graduação nos cursos de ensino superior (bacharelado) de geologia, engenharia geológica, engenharia de minas, engenharia metalúrgica, engenharia química, engenharia elétrica, engenharia de controle e automação e engenharia de produção. A conclusão deve ser entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024

– Localização: Almas (TO), Pontes e Lacerda (MT) e Currais Novos (RN)

– Duração: 12 meses

– Número de vagas: 11

– Benefícios: Salário de R$ 8.931, auxílio mudança e moradia, PPR, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, previdência privada, entre outros.

VIVO

Inscrições abertas até 28 de outubro, por meio deste link.

– Formação exigida: Graduação em qualquer curso de ensino superior, com formação entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023

– Experiência exigida: Dois anos de vivência profissional

– Localização: Disponibilidade para trabalhar em São Paulo

– Duração: 18 meses

– Número de vagas: 36

– Benefícios: Salário de R$ 8.300,00, MBA subsidiado pela empresa, flexibilidade de horários e modelo de trabalho, vales alimentação e refeição, assistência médica e odontológica, PPR, previdência privada, auxílio escola, creche ou babá, entre outros.

GRUPO BOTICÁRIO

Inscrições abertas até 1º de novembro, por meio deste link.

– Formação exigida: Graduação em qualquer curso de ensino superior, com formação entre janeiro de 2020 e dezembro de 2024

– Localização: A ser definido após o processo de seleção

– Duração: 18 meses

– Número de vagas: Não informado

– Benefícios: Salário de R$ 8.000, vale-alimentação, vale-Natal, plano de saúde e odontológico, auxílio home office (pode variar conforme modelo de trabalho); folga no aniversário, auxílio pet, entre outros.

COCA-COLA

Inscrições abertas até 31 de outubro, por meio deste link.

– Formação exigida: Graduação em qualquer curso de ensino superior (tecnólogo ou bacharelado), com formação entre dezembro de 2021 e julho de 2024

– Localização: Osasco (SP), Sumaré (SP), Santo André (SP), Itabirito (MG), Porto Alegre (RS), Mogi das Cruzes (SP), Maringá (PR) e São Paulo (SP)

– Duração: 24 meses

– Número de vagas: 8

– Benefícios: Salário compatível com o mercado, vales alimentação e refeição, seguro de vida em grupo, cesta natalina e kit aniversariante, vale transporte, entre outros.