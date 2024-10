Até R$ 91,78 por voto: saiba quais vereadores eleitos em Curitiba gastaram mais

Os 38 vereadores eleitos em Curitiba nas eleições municipais de 2024 gastaram entre R$ 5,85 e R$ 91,78 por voto. Calculando entre todos os eleitos, a média de “custo do voto” ficou em R$ 28,39.

Quem mais gastou foi Rafaela Lupion (PSD). Com R$ 666,2 mil arrecadados durante a campanha, o “custo” de cada um dos 7.259 votos que ela conquistou foi de R$ 91,78.

A despesa da vereadora eleita com voto foi 3,2 vezes maior do que a média de gasto dos demais parlamentares que obtiveram uma cadeira no Legislativo da capital paranaense para a gestão 2025-2028.

A segunda parlamentar eleita que mais gastou em Curitiba foi Carlise Kwiatkowski (PL). Com o apoio confirmado nas urnas de 6.384 eleitores e com recursos arrecadados que somam R$ 515,9 mil, ela teve “despesa” de R$ 80,82 por voto. Carlise apostou nas figuras do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e da ex-primeira-dama Michelle para conquistar votos.

Em terceiro lugar em gastos na capital paranaense está Vanda de Assis (PT). Ela conquistou o apoio de 5.006 eleitores. Como arrecadou R$ 340,7 mil para a campanha, cada voto “custou” R$ 68,07. Essa também é a segunda eleição que ela disputa. Em 2020, concorreu ao cargo de vereadora e ficou na suplência.

Como foi feito o cálculo de gasto por voto

Para calcular o gasto por voto, a reportagem da Gazeta do Povo considerou o total de votos recebidos por cada um dos candidatos e a última atualização feita por eles sobre os recursos arrecadados na campanha no site DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A consulta dos dados foi feita em 21 de outubro. Os candidatos têm até 5 de novembro para prestarem contas à Justiça Eleitoral.

Vereadores de Curitiba com menos gastos na campanha

Bruno Secco (PMB) foi quem teve o menor custo por voto entre os eleitos para a Câmara de Vereadores de Curitiba. Com 11.436 votos e R$ 66,9 mil arrecadados, a “despesa” dele por voto foi de R$ 5,85.

O segundo parlamentar eleito que menos gastou em Curitiba foi Olimpio – Mundo Polarizado (PL). Estreante em eleições, ele fez 7.732 votos e arrecadou R$ 52,3 mil. Com isso, as despesas de Olimpio por voto foram de R$ 6,77.

Já Sidnei Toaldo (PRD) gastou R$ 7,71 por voto e foi reeleito vereador. Ele recebeu o apoio nas urnas de 6.659 eleitores e arrecadou R$ 51,3 mil.

Lista de quanto cada vereador eleito em Curitiba gastou por voto

Vereador Votos Recursos arrecadados Custo do voto Jasson Goulart (Republicanos) 21 68421 684 R$ 220 742,91R$ 220 742,91 R$ 10,18 Guilherme Kilter (Novo) 16 66416 664 R$ 297 919,54R$ 297 919,54 R$ 17,88R$ 17,88 Da Costa do Perdeu Piá (União) 15 01415 014 R$ 117 605,00R$ 117 605,00 R$ 7,83R$ 7,83 Delegada Tathiana (União) 12 51512 515 R$ 138 297,46R$ 138 297,46 R$ 11,05R$ 11,05 João Bettega (União) 12 34612 346 R$ 147 834,00R$ 147 834,00 R$ 11,97R$ 11,97 Bruno Secco (PMB) 11 43611 436 R$ 66 900,00R$ 66 900,00 R$ 5,85R$ 5,85 Marcelo Fachinello (Pode) 10 81210 812 R$ 327 232,12R$ 327 232,12 R$ 30,27R$ 30,27 Serginho do Posto (PSD) 10 70310 703 R$ 184 463,72R$ 184 463,72 R$ 17,23R$ 17,23 Andressa Bianchessi (União) 10 44310 443 R$ 673 034,18R$ 673 034,18 R$ 64,45R$ 64,45 Marcos Vieira (PDT) 10 40510 405 R$ 102 726,60R$ 102 726,60 R$ 9,87R$ 9,87 Beto Moraes (PSD) 10 14210 142 R$ 236 311,92R$ 236 311,92 R$ 23,30R$ 23,30 Tico Kuzma (PSD) 10 04210 042 R$ 216 364,29R$ 216 364,29 R$ 21,55R$ 21,55 Leonidas Dias (Pode) 9 8359 835 R$ 205 793,76R$ 205 793,76 R$ 20,92R$ 20,92 Nori Seto (PP) 9 3299 329 R$ 129 800,22R$ 129 800,22 R$ 13,91R$ 13,91 Angelo Vanhoni (PT) 9 1769 176 R$ 424 148,32R$ 424 148,32 R$ 46,22R$ 46,22 Indiara Barbosa (Novo) 9 1069 106 R$ 423 507,83R$ 423 507,83 R$ 46,51R$ 46,51 Pier (PP) 8 2188 218 R$ 375 000,00R$ 375 000,00 R$ 45,63R$ 45,63 Eder Borges (PL) 8 0118 011 R$ 62 646,05R$ 62 646,05 R$ 7,82R$ 7,82 Meri Martins (Republicanos) 7 9387 938 R$ 178 751,13R$ 178 751,13 R$ 22,52R$ 22,52 Zezinho Sabará (PSD) 7 7407 740 R$ 148 562,28R$ 148 562,28 R$ 19,19R$ 19,19 Olimpio – Mundo Polarizado (PL) 7 7327 732 R$ 52 375,94R$ 52 375,94 R$ 6,77R$ 6,77 Rafaela Lupion (PSD) 7 2597 259 R$ 666 262,29R$ 666 262,29 R$ 91,78R$ 91,78 Professor Euler (MDB) 7 2577 257 R$ 170 700,32R$ 170 700,32 R$ 23,52R$ 23,52 Laís Leão (PDT) 6 9546 954 R$ 55 481,65R$ 55 481,65 R$ 7,98R$ 7,98 Sidnei Toaldo (PRD) 6 6596 659 R$ 51 335,10R$ 51 335,10 R$ 7,71R$ 7,71 Toninho da Farmácia (PSD) 6 6276 627 R$ 120 262,29R$ 120 262,29 R$ 18,15R$ 18,15 Carlise Kwiatkowski (PL) 6 3846 384 R$ 515 948,96R$ 515 948,96 R$ 80,82R$ 80,82 Professora Angela (PSOL) 6 2946 294 R$ 120 776,44R$ 120 776,44 R$ 19,19R$ 19,19 Fernando Klinger (PL) 6 2886 288 R$ 123 048,96R$ 123 048,96 R$ 19,57R$ 19,57 Hernani (Republicanos) 6 2676 267 R$ 116 872,85R$ 116 872,85 R$ 18,65R$ 18,65 Amália Tortato (Novo) 6 2066 206 R$ 404 821,64R$ 404 821,64 R$ 65,23R$ 65,23 Giorgia Prates – Mandata Preta (PT) 6 0706 070 R$ 382 905,59R$ 382 905,59 R$ 63,08R$ 63,08 Renan Ceschin (Pode) 5 8265 826 R$ 262 616,86R$ 262 616,86 R$ 45,08R$ 45,08 Tiago Zeglin (MDB) 5 6525 652 R$ 97 966,49R$ 97 966,49 R$ 17,33R$ 17,33 Vanda de Assis (PT) 5 0065 006 R$ 340 758,68R$ 340 758,68 R$ 68,07R$ 68,07 Lórens Nogueira (PP) 4 7274 727 R$ 96 620,79R$ 96 620,79 R$ 20,44R$ 20,44 Bruno Rossi (Agir) 3 8243 824 R$ 159 416,00R$ 159 416,00 R$ 41,69R$ 41,69 Camilla Gonda (PSB) 3 0623 062 R$ 30 175,00R$ 30 175,00 R$ 9,85R$ 9,85 Tabela com informações da Gazeta do Povo

