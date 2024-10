Reta final do 2º turno em Curitiba acumula pesquisas eleitorais e pedidos de suspensão

A reta final do segundo turno das eleições municipais para a Prefeitura de Curitiba será marcada pela divulgação de várias pesquisas eleitorais. Dez institutos registraram 11 pesquisas de intenção de voto com previsão para serem divulgadas ainda nesta semana.

A divulgação estava prevista para ocorrer entre esta quarta-feira (23) e o próximo sábado (26), véspera da votação de 27 de outubro. Cristina Graeml (PMB) e Eduardo Pimentel (PSD) disputam os votos para comandar a prefeitura de Curitiba pelos próximos quatro anos.

Os últimos dias do pleito em Curitiba têm sido marcados pela intensificação nos pedidos de suspensão dos levantamentos, feitos por ambos os lados. Dos 11 levantamentos concentrados para esses poucos dias, nove foram alvo das campanhas — duas por parte de Pimentel e sete a pedido de Graeml —, colocando mais pressão sobre a Justiça Eleitoral.

Cronograma de divulgações das pesquisas eleitorais

Uma das pesquisas, registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela DataMG, com previsão para ser divulgada nesta quarta-feira, foi suspensa após uma ação da coligação liderada pelo atual vice-prefeito — a decisão ainda pode ser revertida. O instituto foi contratado pelo Portal Vox para entrevistar 600 eleitores entre 21 e 22 de outubro. A pesquisa está registrada com o número PR-04376/2024 e tem margem de erro de 4 pontos percentuais.

Para esta quarta-feira também estava prevista a divulgação do levantamento do Instituto Mapa, que foi contratado pelo jornal O Correio de Povo para medir o termômetro do cenário eleitoral curitibano entre 21 e 23 de outubro, entrevistando 800 pessoas. A pesquisa tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais e tem registro sob número PR-03461/2024. A divulgação, porém, foi suspensa após pedido de liminar da coligação de Pimentel.

Na quinta-feira (24), somente o Paraná Pesquisas deve divulgar as intenções de voto do eleitorado curitibano. O instituto foi contratado pela Band e começou a coleta de entrevistas em 20 de outubro, que segue até o dia 23. Serão ouvidas 940 pessoas para fechar os dados, com uma margem de erro de 3,3 pontos percentuais. O registro é PR-07180/2024.

Antevéspera das eleições em Curitiba tem o maior número de pesquisas para serem divulgadas

O Instituto Mapa, o único a registrar duas pesquisas na semana derradeira do segundo turno, deve divulgar na sexta-feira (25) o levantamento feito com 800 pessoas entrevistadas entre 22 e 24 de outubro. Novamente contratado pelo jornal O Correio do Povo, o Mapa mantém a margem de erro em 3,5 pontos percentuais — o registro da pesquisa é PR-07967/2024.

No mesmo dia estão previstas mais três pesquisas. A Radar Inteligência começou a coletar as entrevistas em 22 de outubro e terminará no dia 25, totalizando 816 pessoas ouvidas, o que fornece uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais. O levantamento foi pago com recursos próprios e tem registro nº PR-05989/2024.

Também com recursos próprios, o Studio Pesquisas e Consultoria entrevistará 800 pessoas nos dias 24 e 25 de outubro. O levantamento está registrado no TSE com o número PR-00686/2024 e tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais. O 100% Cidades concentrará as 800 entrevistas no dia 24 de outubro. Contratada pela Futura Consultoria, a empresa registrou o levantamento sob número PR-08354/2024. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

Véspera do segundo turno em Curitiba terá pesquisas eleitorais da Quaest, AtlasIntel, Instituto Veritá e IRG Pesquisas

O sábado (26), véspera da votação no segundo turno, contará com a divulgação de quatro pesquisas eleitorais. A Quaest, contratada pela RPC TV, fará a coleta de entrevistas entre os dias 25 e 26 de outubro. Ao todo serão ouvidos 1.002 eleitores curitibanos, o que dá uma margem de erro de 3 pontos percentuais. O levantamento está registrado no TSE sob número PR-00452/2024.

A AtlasIntel, que teve a pesquisa em Curitiba suspensa na véspera do primeiro turno, volta a campo para tentar a divulgação desta vez. O instituto, com recursos próprios, começou a coletar as intenções de voto em 20 de outubro e seguirá até o dia 25. Serão 1,2 mil pessoas entrevistadas, com margem de erro de 3 pontos percentuais — o registro é PR-08211/2024.

O Instituto Veritá começou a entrevistar 1.610 eleitores curitibanos em 21 de outubro e finaliza no dia da divulgação, 26 de outubro. Com mais entrevistados, a margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais — o instituto está pagando a pesquisa e a registrou sob número PR-01759/2024.

A IRG Pesquisas, contratada pela RICtv, ouvirá 900 pessoas entre 24 e 25 de outubro, com uma margem de erro de 3,27 pontos percentuais. O levantamento está no sistema do TSE com o número PR-00012/2024.

