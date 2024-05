O instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta terça (14) uma nova rodada de intenção de votos para a corrida eleitoral à prefeitura de Curitiba, neste ano, e mostrou que o candidato apoiado pelo atual prefeito Rafael Greca (PSD) lidera a disputa, mas não garante vitória em primeiro turno.

Eduardo Pimentel (PSD), que é vice-prefeito de Curitiba e ocupa também o cargo de secretário de Estado das Cidades do Paraná, tem uma vantagem em torno de 10 pontos porcentuais do ex-prefeito Luciano Ducci (PSB) em cinco cenários apurados pelo instituto.

No entanto, a própria posição de Ducci como segundo favorito enfrenta uma disputa embolada com outros dois candidatos na margem de erro: o deputado estadual Ney Leprevost (União) e o ex-governador Roberto Requião (Mobiliza).

Por outro lado, o nome de Pimentel supera – dentro da margem de erro – até mesmo o atual prefeito, que já está no segundo mandato seguido e não pode disputar uma nova reeleição.

Pesquisa eleitoral para a prefeitura de Curitiba

Espontânea

Se as eleições para Prefeito de Curitiba fossem hoje, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Eduardo Pimentel (PSD): 6,5%;

Rafael Greca (PSD): 5,4%;

Luciano Ducci (PSB): 2,1%;

Deltan Dallagnol (Novo): 1,6%;

Goura (PDT): 1,4%;

Ney Leprevost (União): 1,3%;

Roberto Requião (Mobiliza): 1,3%;

Beto Richa (PSDB): 0,8%;

Paulo Martins (PL): 0,8%;

Cristina Graeml (PMB): 0,3%;

Luizão Goulart (Solidariedade): 0,1%;

Outros nomes citados: 1,1%;

Ninguém/branco/nulo: 5,8%;

Não sabe/não respondeu: 71,8%.

Estimulada 1

Se as eleições para Prefeito de Curitiba fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Eduardo Pimentel (PSD): 22,9%;

Luciano Ducci (PSB): 13,1%;

Ney Leprevost (União): 12,8%;

Roberto Requião (Mobiliza): 11%;

Beto Richa (PSDB): 8,1%;

Paulo Martins (PL): 6,5%;

Goura (PDT): 5,4%;

Cristina Graeml (PMB): 2,3%;

Luizão Goulart (Solidariedade): 1,4%;

Zeca Dirceu (PT): 0,8%;

Samuel de Mattos (PSTU): 0,4%;

Andrea Caldas (PSOL): 0,1%;

Nenhum/branco/nulo: 10%;

Não sabe/não respondeu: 5,4%.

Estimulada 2

Se as eleições para Prefeito de Curitiba fossem hoje e os candidatos AGORA fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Eduardo Pimentel (PSD): 26,4%;

Luciano Ducci (PSB): 14,5%;

Ney Leprevost (União): 14,5%;

Roberto Requião (Mobiliza): 11,6%;

Beto Richa (PSDB): 8,4%;

Goura (PDT): 5,8%;

Luizão Goulart (Solidariedade): 1,6%;

Nenhum/branco/nulo: 11,5%;

Não sabe/não respondeu: 5,8%.

Estimulada 3

Se as eleições para Prefeito de Curitiba fossem hoje e os candidatos AGORA fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Eduardo Pimentel (PSD): 28,5%;

Luciano Ducci (PSB): 19,9%;

Ney Leprevost (União): 19,3%;

Beto Richa (PSDB): 10,6%;

Luizão Goulart (Solidariedade): 2,1%;

Nenhum/branco/nulo: 13,4%;

Não sabe/não respondeu: 6,3%.

Estimulada 4

Se as eleições para Prefeito de Curitiba fossem hoje e os candidatos AGORA fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Eduardo Pimentel (PSD): 34,4%;

Luciano Ducci (PSB): 24,1%;

Beto Richa (PSDB): 13,9%;

Luizão Goulart (Solidariedade): 2,6%;

Nenhum/branco/nulo: 17,9%;

Não sabe/não respondeu: 7,1%.

Estimulada 5

Se as eleições para Prefeito de Curitiba fossem hoje e os candidatos AGORA fossem esses, em quem o(a) Sr(a) votaria?

Eduardo Pimentel (PSD): 30,4%;

Luciano Ducci (PSB): 22,9%;

Ney Leprevost (União): 22,8%;

Luizão Goulart (Solidariedade): 2,5%;

Nenhum/branco/nulo: 15%;

Não sabe/não respondeu: 6,5%.

Metodologia: 800 entrevistados pessoalmente pelo Paraná Pesquisas entre os dias 8 e 13 de maio de 2024. A pesquisa foi contratada pela Televisão Bandeirantes do Paraná Ltda. Confiança: 95%. Margem de erro: 3,5 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-01291/2024.

Por que Tribuna e Gazeta do Povo publicam pesquisas eleitorais

Tribuna do Paraná e Gazeta do Povo publicam, há anos, pesquisas de intenção de voto realizadas pelos principais institutos de opinião pública do país. Tais levantamentos fazem uma leitura de momento, com base em amostras representativas da população.

Métodos de entrevistas, composição e número da amostra e até mesmo a forma como uma pergunta é feita são fatores que podem influenciar no resultado. Por isso é importante ficar atento às informações de metodologias, encontradas no fim das matérias sobre pesquisas eleitorais.

Pesquisas publicadas nas últimas eleições, por exemplo, apontaram discrepâncias relevantes em relação ao resultado apresentado na urna. Feitos esses apontamentos, os jornais do GRPCOM consideram que as pesquisas eleitorais, longe de serem uma previsão do resultado das eleições, são uma ferramenta de informação à disposição do leitor, já que os resultados divulgados têm potencial de influenciar decisões de partidos, de lideranças políticas e até mesmo os humores do mercado financeiro.

