“Vou defender a moradia”: conheça Vanda de Assis, vereadora eleita em Curitiba

“A minha campanha foi continuação do trabalho que eu já fazia com mulheres, em defesa da cultura, dos catadores de materiais recicláveis, em movimentos de defesa de direitos, além da defesa da educação de qualidade, do servidor público e da moradia. É a luta pelo direito à cidade”, afirma Vanda de Assis, 48 anos, vereadora eleita em Curitiba.

Vanda recebeu 5.006 votos e concorreu ao cargo pela federação composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV), para a 19ª legislatura da Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

Atualmente, ela é conselheira do Conselho Permanente de Direitos Humanos e membro do Fórum Brasileiro de Economia Solidária.

Natural de Campos Sales (CE), em janeiro de 2025 Vanda diz que completa 30 anos que mora em Curitiba, cidade para onde se mudou com a família em busca de melhores condições de vida e para estudar. A família se estabeleceu na região do Cajuru, onde vive até hoje.

“Sou de uma comunidade nordestina. Aqui fiz serviço social, trabalho desde sempre. O objetivo está sendo alcançado” diz Vanda que é assistente social e servidora pública no município de Colombo. “A minha família é militante e uma grande influência para mim. Ser candidata foi uma consequência da nossa luta”. destaca.

O que defende Vanda de Assis

Quando mudou para Curitiba, Vanda já participava da Pastoral da Juventude e conta que sempre participou de movimentos em defesa de direitos. Em 2020 ela já havia se candidatado para CMC e ficou como suplente.

“Agora tenho a expectativa de um mandato popular. Vou defender a moradia. Já fui presidente de associação de moradores, tenho irmãos que trabalham com associações, outros como conselheiros tutelares. Tem muitas ocupações irregulares em Curitiba e vou propor a regularização para as famílias que estão nesses locais. E cobrar para que tenha estrutura, tem que ter um plano de regularização fundiária, para que todos tenham direito à cidade ”, afirma.

A defesa da tarifa zero no transporte coletivo, a luta contra a violência doméstica, e em defesa da infância, da economia solidária também estão no radar de Vanda de Assis, que vive em união estável e não tem filhos.

“Minha trajetória de luta é em defesa da organização popular, de defesa do direito social. O que foi pautado na campanha faremos. São lutas que já lutava diariamente em locais de construção coletiva para organização comunitária”, explica. “Estamos na eminência de eleger dois conservadores para a Prefeitura. Por isso, acho que vai ser uma gestão de muita luta para não ter retrocessos nos direitos de moradia, educação, saúde entre outros”, pontuou.

