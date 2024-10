Com passagem pelo Coritiba, vereador eleito em Curitiba valoriza o esporte

Renan Ceschin, 39 anos, é um dos novos nomes a compor a próxima legislatura da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) a partir de janeiro de 2025. Eleito pelo Podemos (PODE) com 5.826 votos, Ceschin, que é ex-atleta profissional do futebol, já tem experiência no cargo.

Foi vereador nas legislaturas eleitas em 2016 e em 2020 em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde ainda está no exercício. Em 2022 foi candidato para Assembleia Legislativa, mas não conseguiu se eleger, apesar dos mais de 21 mil votos.

“Sou natural de Curitiba e agora voltei para minha cidade. Fui oposição sozinho, por oito anos em Pinhais, e agora quero trazer para Curitiba a minha experiência. Acredito no esporte como uma ferramenta de transformação social, vou trabalhar em defesa dos autistas, e em defesa da família”, afirma o vereador eleito.

“Fui o vereador mais votado na história de Pinhais em 2020 (foram 2.051 votos). Isso credenciou minha candidatura para Curitiba. Acredito que sou o primeiro vereador da história a sair da Região Metropolitana e assumir uma vaga na Câmara de Curitiba”, declarou.

Vereador eleito em Curitiba diz que teve ‘campanha no corpo a corpo’

Renan conta que sua campanha foi no ‘corpo a corpo’, com visitas a empresas e conversas na rua. “O trabalho que fiz em Pinhais me ajudou muito. Sei que moradores de Pinhais recomendaram para familiares e amigos para votarem em mim em Curitiba. Tive votos em toda cidade, mas devido a proximidade com Pinhais, Bairro Alto, Cajuru e Capão da Imbuia, são bairros que conheço mais”, pontua.

Casado, pai de uma menina e esperando um novo bebê, Ceschin foi jogador da base do Coritiba Futebol Clube, teve passagens como jogador profissional no Coxa, no Paraná Clube, na Ponte Preta e jogou na Europa.

Na CMC ele pretende dar continuidade ao trabalho que vem desenvolvendo em Pinhais. “Tenho expectativa de continuar fazendo um trabalho forte pelas pessoas com deficiência, para defesa de seus direitos e para conscientização da sociedade contra o preconceito. Também em defesa das mães, que em 80% das situações são abandonas pelos companheiros com os filhos deficientes”, coloca Ceschin.

O vereador ainda reforça o compromisso com o esporte. “Também quero fomentar o esporte, para ter no contraturno das escolas, nos bairros em praças estruturadas. O esporte de areia é uma proposta que venho defendendo. É um investimento barato para a Prefeitura ter quadras de areia e fomentar atividade esportiva. Além disso, quero incentivar o esporte desde a educação infantil, nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) já introduzindo o esporte de forma lúdica”, declara.

