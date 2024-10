“Políticos não querem trabalhar”, diz novo vereador de Curitiba; O que esperar de Lórens Nogueira?

“Eu estou cansado do sistema, os políticos não querem trabalhar. Vou cobrar a prefeitura para que venha a cumprir a lei”, assim vai chegar Lórens Nogueira na Câmara Municipal de Curitiba, a partir do dia 01 de janeiro de 2025, após ter sido eleito vereador de Curitiba com 4.727 votos no último dia 06 de outubro.

Curitibano, 28 anos, o morador do Xaxim, onde foi líder estudantil no Colégio Estadual Jayme Canet, Lórens criou o Instituto Grupo Solidário (IGS) para realizar trabalhos sociais em Curitiba, entre eles, a Feira Mulheres Empreendedoras.

>> “Curitiba precisa ser boa e justa nos 75 bairros”, diz Fernando Klinger, novo vereador de Curitiba

Na campanha, Lórens reforçou a ideia que a população mais distante do Centro possa ter melhores serviços, especialmente quando se trata de saúde. “O ponto mais crítico em Curitiba é a Saúde. O tempo de espera para um oftalmologista é de três anos, clinico geral de dois a três meses, não pode dizer que está tudo bem. O morador não demora meses ou anos para pagar o IPTU da sua casa”, disse o parlamentar filiado ao Partido Progressista (PP).

>> Doação de crianças, segurança e emprego; Quem é o novo vereador Olímpio?

Ninguém faz nada sozinho!

Lórens participou pela primeira vez em uma eleição, mas tem experiência no trato político. Foi assessor parlamentar de vereadores como Beto Moraes e Giovane Fernandes. “Aprendi muito com eles, conheço dos bastidores. Quero trabalhar harmonicamente, sei que ninguém faz nada sozinho, acredito no diálogo, e especialmente nos princípios. Tenho conversado com a população e sei das demandas essências”, reforçou o futuro vereador, um dos mais votados do bairro do Xaxim.

+Leia mais! Vereadora estreante em Curitiba, Meri Martins vai batalhar pelas mães de filhos autistas

“Agradeço pela ótima votação, temos importantes assuntos relacionados ao Xaxim, a malha viária, as trincheiras tem incomodado e pouca informação da mudança dos pontos de ônibus na região”, completou Lórens Nogueira.

+ Leia também: Vereadora do urbanismo, Laís Leão é mestre em Gestão Urbana; “Tenho conhecimento técnico”

O que?? Que absurdo é esse?? Carne de Onça e Barreado entre as piores comidas?? Fã “carne e unha” realiza sonho ao encontrar Fábio Jr. em Curitiba Pesquisa aponta Ratinho Jr como favorito à presidência em 2026; Quem são os outros?