Vereadora estreante em Curitiba, Meri Martins vai batalhar pelas mães de filhos autistas

“Qualquer pessoa tem o seu valor, a vida fica melhor ajudando o próximo. A alegria em colaborar é fazer algo diferente, e isso foi minha vida”, definiu Meri Martins, vereadora eleita no último domingo (06), em Curitiba.

Natural do Rio de Janeiro, 59 anos, a futura parlamentar recebeu 7.938 votos pelo partido Republicanos. É esposa do vice-presidente do Republicanos no Paraná e representante da Igreja Universal, Aroldo Martins, mãe de dois filhos e vó de uma neta.

Há 30 anos, Meri Martins trabalha com voluntariado atendendo crianças, idosos e animais. “Ser voluntária é abrir o espaço para amar e cuidar. Atuei com jovens, pessoas de mais idade em asilos e animais. Fizemos ações que foram importantes, foi minha vida”, disse Meri, assistente social de formação acadêmica.

Vereadora estreante, Meri Martins ficou feliz com os votos

Na campanha, a primeira em que participou, Meri se declarou conservadora e contra pautas como aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e destruição dos valores da família.

“Sou conservadora quando se fala em família e precisamos estar mais juntos. Temos que amar e cuidar, os filhos estão sofrendo, temos que lutar pela família. Quero batalhar pelas mães de filhos autistas com orientações jurídicas e psicológicas, oficinas para conseguiram uma renda, ou seja, um apoio que elas não possuem”, reforçou a novata da Câmara Municipal de Curitiba (CMC).

“Foi muito legal receber quase oito mil votos. A maioria das pessoas estão desacreditas na política e precisamos mudar isso”, completou Meri.

