Doação de crianças, segurança e emprego; Quem é o novo vereador Olímpio?

Vereador de Curitiba a partir de 2025, o empresário e criador de conteúdo digital Olímpio de Araújo Junior, fundador do canal de YouTube Mundo Polarizado, com mais de um milhão e trezentos mil seguidores, ficou surpreso com os 7.732 votos recebidos no último domingo (06).

Curitibano, 48 anos, pai de duas filhas, Olímpio entrará na Câmara de Vereadores com uma enorme responsabilidade de ajudar pais em um processo que costuma ser demorado e burocrático, a doação de crianças para um lar com carinho e amor.

Nesse sentido, o objetivo é acompanhar e educar mães que desejam doar o filho (a) para uma outra família. “Quero desenvolver um projeto com lares adotivos voltado para a Educação. Existe uma desinformação muito grande nas pessoas, especialmente nas mulheres de baixa renda quanto a possibilidade de doarem crianças para adoção já na saída do hospital. A minha filha mais velha com 17 anos é exemplo disso, a mãe desapareceu talvez por medo de ser julgada pela sociedade. Isso atrasou o processo de adoção na época. Minha segunda filha também passou pela mesma situação. Não é um abandono, é preciso reforçar esse tipo de ajuda”, disse Olimpio.

Reforço na Segurança e apoio ao emprego

O vereador do PL também aposta em conversas com autoridades policiais para entender a demanda da Segurança Pública, assunto recorrente na campanha.

“Estamos com uma boa equipe ligada a Segurança Pública. Já conversei com o Carlos Celso dos Santos Júnior, comandante da Guarda Municipal, e estou para marcar conversas com outros comandantes. Quero entender as demandas e buscar resolver o problema. Os policiais estão todos os dias nas ruas, e são especialistas. É o nosso primeiro foco”, reforçou Olimpio.

Outra bandeira a partir de janeiro do gabinete de Olimpio será em propor ideias para promoção de mais trabalho em Curitiba relacionando impostos e taxas econômicas.

“Vamos tentar melhorar a condição do empresário, do empreendedor e gerar empregos. Seja quem for eleito na prefeitura, vai ter aprovação nesse tipo de posicionamento. Eu sou um vereador da população, não somente da direita. Sei que vai ter pautas da esquerda, e se forem boas para a comunidade, vai ter meu apoio”, completou Olimpio do Mundo Polarizado.

