“Curitiba precisa ser boa e justa nos 75 bairros”, diz Fernando Klinger, novo vereador de Curitiba

“O poder fazer algo a mais foi o que motivou minha candidatura. Já fui assessor na Câmara Municipal, trabalhei na Prefeitura de Curitiba e isso me deu experiência e conhecimento sobre onde podemos conseguir avançar mais, nas pautas da cidade”, afirma Fernando Klinger, 56 anos, que se candidatou pela primeira vez e foi eleito com 6.288 votos no último dia 6 de outubro.

Membro da Igreja do Evangelho Quadrangular, espaço que frequenta há mais de 30 anos e onde é pastor há mais de 15 anos, Kingler também é publicitário e gestor público, filiado ao Partido Liberal (PL), que elegeu quatro vereadores para a próxima legislatura.

Cidade boa e justa

Natural de Curitiba, casado, pai de dois filhos, Kingler diz que morou a vida inteira na mesma rua no Centro Cívico, e quer trabalhar para a cidade ser justa para todos. “A minha orientação é judaico-cristã, mas sou vereador da cidade toda. A preocupação que tenho se chama mobilidade, se chama emprego para os que residem aqui, e se chama educação. Curitiba já é uma cidade boa mas precisa ser boa e justa nos 75 bairros. Cabe ao prefeito, aos vereadores, fazerem isso”, destaca.

Defensor dos valores cristãos e da família, o vereador agora eleito diz que acredita “muito em não só criar projetos, mas programas de governo que continuem quando o prefeito não estiver mais. Todos os bairros devem ter boas condições para moradia, mobilidade, com as coisas funcionando”, afirma.

Como será o mandato de Fernando Kingler?

Sobre a expectativa para a próxima legislatura Fernando Kingler afirma: “Acho que a Câmara é um lugar de construção. Vai ser mais fácil se a gente conseguir essa construção, sem isolamento, construir para a população. O cidadão tem que estar melhor. Na Câmara temos que otimizar o tempo e ser produtivos”, disse. “Como curitibano nato tenho amor pela cidade, assim como outras pessoas. Curitiba teve a chegada de moradores de outros estados, já há algum tempo e todos tem a expectativa de que seja uma cidade justa”, declara.

