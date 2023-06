Os cursos técnicos e profissionalizantes podem servir para impulsionar a carreira, garantindo uma base para a construção de novos negócios. Entenda melhor neste artigo!

Mais pessoas estão empreendendo no Brasil. Em 2021, 14 milhões de pessoas de 18 a 64 anos comandavam negócios com mais de três anos e meio no país. O valor corresponde a 9,9% da população adulta.

Ainda em 2021, o Brasil registrou mais de 3,9 milhões de empreendimentos formalizados como micro e pequenas empresas ou microempreendedores individuais (MEI). Em comparação com 2020, houve um aumento de 19,8%, de acordo com um levantamento feito pelo Sebrae.

Os números apenas evidenciam uma realidade já vivida por muitos: a necessidade e vontade de criar negócios inovadores, com o objetivo de crescer profissional e financeiramente.

Se esse é um dos seus desejos também, saiba que conseguir realizá-lo pode estar mais perto do que imagina. Por meio dos cursos técnicos e profissionalizantes, é possível alavancar sua carreira e obter conhecimento para conseguir empreender com sucesso.

Entenda neste artigo quais são os principais benefícios dos cursos técnicos e profissionalizantes para o ramo da inovação e empreendedorismo. Boa leitura!

Cursos técnicos e profissionalizantes estimulam o empreendedorismo

Confira os principais motivos pelos quais os cursos técnicos e profissionalizantes conseguem fomentar o empreendedorismo.

Acesso ao conhecimento

Os cursos técnicos são facilitadores de acesso à informação e porta de entrada para diversas carreiras, sem precisar de um diploma de graduação para começar a ter sucesso.

Ao ter acesso a cursos como gestão empresarial, empreendedorismo, marketing, negócios, gastronomia e estética, é possível dar início a novas carreiras, facilitando o aprimoramento profissional e o início de novos negócios de sucesso, que não sejam amadores.

Ao abrir um negócio com formação e experiência prévia, as chances de má gestão, marketing ineficiente, falta de clientela, fechamento precoce e falência diminuem.

Prática e presença de mercado

Os cursos técnicos e profissionalizantes oferecem muitas aulas práticas e possibilitam a realização de estágios em empresas reais. O trabalho na prática permite que os alunos adquiram vivência de mercado, entendendo melhor como os negócios funcionam e quais práticas podem ser replicadas ou melhoradas em seu próprio empreendimento.

Networking

A execução de cursos técnicos também permite a prática de networking, que é a expansão de uma boa rede de contatos. A partir da presença nas aulas e da vivência no mercado, é possível criar colegas profissionais e adquirir contatos que podem ajudar no futuro, como pessoas para uma possível sociedade ou fornecedores.

Acessibilidade

Os cursos técnicos e profissionalizantes oferecem praticidade para todos, inclusive para quem não tem tempo de sobra para estudar. Pessoas que trabalham o dia todo e precisam cuidar dos filhos à noite, por exemplo, não têm tempo de tirar um período do dia para ir às aulas presenciais.

Os cursos técnicos oferecem diversas modalidades de ensino, como presencial, híbrido e a distância. Dessa maneira, até mesmo as pessoas que possuem rotinas muito agitadas conseguem tirar um tempo para estudar e têm mais chances de mudar de vida empreendendo.

Os cursos técnicos costumam oferecer um excelente custo-benefício para seus alunos. Além do preço ser muito mais acessível em comparação com graduações, ainda há a possibilidade de sair com mais de um certificado realizando um único curso.

No Seduc Intec é assim: além dos cursos possuírem valores acessíveis, cada opção ainda garante diversas vantagens, como a possibilidade de ganhar mais um curso com certificado, realização de estágios e visitas técnicas.

Está convencido de que os cursos técnicos são excelentes portas de entrada para o ramo de inovação e empreendedorismo? Então é hora de você colocar a mão na massa!

Acesse o site agora mesmo e encontre o curso que faz mais sentido para a sua carreira!