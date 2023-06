O profissional auxiliar de necropsia é responsável por ajudar em processos de autópsias

A profissão de auxiliar de necropsia é fundamental dentro de hospitais e funerárias. Esse profissional é responsável por auxiliar o médico a realizar o processo de autópsia, no qual será possível identificar a causa da morte e possíveis lesões sofridas em casos mais graves.

Um auxiliar de necropsia não precisa de formação acadêmica. A pessoa interessada na área apenas precisa ter formação completa no ensino médio, e então pode começar um curso técnico para dominar os princípios básicos.

Os salários de um auxiliar de necropsia podem variar dependendo da região do Brasil, assim como a carga horária dos cursos profissionalizantes. Neste artigo, você pode entender melhor essa profissão, qual sua importância, quanto ganha e como obter certificação na área. Boa leitura!

Qual é a função de um auxiliar de necropsia?

O auxiliar de necropsia é o profissional responsável por ajudar o médico legista ou patologista na realização do procedimento de autópsia.

O profissional costuma realizar a preparação do corpo para o procedimento. As principais funções desempenhadas:

Lavagem e a higienização do corpo;

Remoção de amostras para análise laboratorial;

Identificação de patologias;

Documentação dos achados;

Preparação do corpo para o funeral.

O auxiliar de necropsia pode atuar em hospitais, em institutos médicos legais (IML) e em funerárias.

Nos hospitais, o profissional trabalhará no setor de necropsia, ajudando o médico responsável em toda a autópsia para identificação de doenças. Nos IMLs, o profissional será responsável pela realização de exames necroscópicos para esclarecer causas de mortes violentas ou suspeitas.

Nas funerárias, o auxiliar de necropsia será responsável por realizar a preparação do corpo para o funeral.

Qual é o salário?

O salário desse profissional pode variar conforme a região e as funções atribuídas ao cargo.

A remuneração nacional média da profissão é R$ 1.879, em uma jornada de trabalho de 42h semanais.

O que é preciso para ser um auxiliar de necropsia?

Para se tornar um auxiliar de necropsia não é preciso ter formação médica ou de enfermagem. É possível realizar cursos técnicos e profissionalizantes. Para isso, basta ter concluído o ensino médio, ter mais de 18 anos e estar com seus deveres legais em dia.

Qual é a duração do curso?

O tempo de curso de auxiliar de necrópsia varia conforme a instituição.

No Seduc Intec, o curso tem 232 horas/aula. As aulas são ministradas uma vez por semana, com duração de 7 meses, ou duas vezes por semana com duração de 3 meses. As aulas podem ser realizadas nos seguintes horários:

Manhã: das 09h às 12h15;

das 09h às 12h15; Tarde: das 14h às 17h15;

das 14h às 17h15; Noite: das 18h45 às 22h.

As alunos aprenderão sobre:

Cortes, Eixos e Planos;

Biossegurança;

Ética e legislação;

Noções de medicina legal;

Tanatologia Forense;

Necromaquiagem;

Técnicas de necropsia;

Sexologia Forense;

Criminalística;

Tanatopraxia.

O curso de auxiliar de necropsia no Seduc Intec garante os seguintes benefícios:

Curso online de finanças empresariais;

Certificado extra de necromaquiagem e tanatopraxia;

Estágio prático com procedimentos reais em funerária;

Visita técnica na funerária e crematório vaticano.

Curso de auxiliar de necropsia no Seduc Intec

O Seduc Intec é um centro educacional presente no mercado há 25 anos e possui certificados amplamente aceitos.

É a única escola de cursos técnicos profissionalizantes ganhadora do Prêmio Top of Mind em 2021 e é a marca mais lembrada pelas pessoas no segmento de cursos livres.

Os professores são especialistas nas suas áreas de ensino e disciplinas, altamente qualificados, atuantes no mercado de trabalho, sempre atualizados e de olho nas tendências.

O Seduc Intec é a única escola com garantia de aprendizado verdadeira. Se você tiver dúvidas, é possível refazer o curso ou disciplina sem nenhum custo adicional em até um ano após a conclusão.

Comece agora mesmo a mudar o seu futuro. Acesse o site do Seduc Intec e saiba mais sobre o curso de auxiliar de necropsia!