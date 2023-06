O profissional de instrumentação cirúrgica é responsável por garantir que todas as ferramentas necessárias para a realização de procedimentos estejam em ordem e prontos para uso.

Dentro de uma equipe, cada profissional é fundamental para a boa execução dos mais diversos procedimentos. No ramo da saúde, isso não é diferente.

O profissional de instrumentação cirúrgica é uma peça-chave dentro da equipe médica, pois ele é responsável por garantir que todos os materiais e ferramentas necessários para a execução dos procedimentos estejam no local e aptos para uso.

Esse profissional pode ser bastante versátil, podendo atuar em diversas áreas no ramo da saúde, como em centros cirúrgicos e clínicas odontológicas.

Neste artigo, entenda melhor qual é a função desse profissional, onde ele pode atuar, como é sua formação e quanto um instrumentador cirúrgico pode ganhar. Boa leitura!

O que faz um técnico de instrumentação cirúrgica?

O técnico de instrumentação cirúrgica é o profissional responsável por controlar disponibilidade, manutenção e esterilização de todos os materiais necessários para a realização de intervenções cirúrgicas.

Ao longo do procedimento, esse profissional será o responsável por fornecer o material ao médico conforme solicitado.

Funções

Confira as principais funções do técnico em instrumentação cirúrgica:

Organização de equipamentos, medicamentos e material para o centro cirúrgico;

Fornecimento dos instrumentos cirúrgicos conforme o tipo de cirurgia;

Após o procedimento cirúrgico, verificação dos instrumentos utilizados pela equipe na sala.

Algumas dessas atribuições podem variar conforme o local de trabalho, podendo haver mais ou menos funções no cargo.

Onde o profissional de instrumentação cirúrgica pode atuar?

O profissional de instrumentação cirúrgica atua em áreas hospitalares e clínicas, em centros operatórios de baixa ou alta complexidade e risco, desde a atuação em biópsias até em cirurgias longas e complexas. É possível trabalhar também em clínicas odontológicas.

Qual é o salário de instrumentação cirúrgica?

O salário do profissional de instrumentação cirúrgica pode variar de acordo coma região e com o nível de especialização do profissional.

De acordo com o site Vagas, um profissional de instrumentação cirúrgica pode começar ganhando R$ 1.808 e o teto é R$ 3.000. A média de salário dessa área no país é de R$ 2.316.

Qual o tempo de curso técnico de instrumentação cirúrgica?

O tempo para a realização dessa formação varia. No Seduc Intec, a carga horária total do curso tem 364h e cada aula possui 45 minutos.

As aulas presenciais são ministradas uma vez por semana, com duração de 11 meses, ou duas vezes na semana com duração de 5 meses e meio, nos seguintes horários:

Manhã : das 09h às 12h15;

: das 09h às 12h15; Tarde : das 14h às 17h15;

: das 14h às 17h15; Noite: das 18h45 às 22h.

No curso de instrumentação cirúrgica do Seduc Intec, o aluno aprende sobre os seguintes temas:

Anatomia e Fisiologia Humana;

Microbiologia;

Primeiros Socorros;

Biossegurança;

Ética Profissional;

Legislação;

Planta Física Hospitalar;

Disposições da Equipe Cirúrgica;

Tempos Cirúrgicos;

Fios e Agulhas cirúrgicas;

Noções de Anestesiologia;

Paramentação Cirúrgica;

Posições do Paciente;

Instrumentação Cirúrgica;

Estágio supervisionado com duração de 2 meses.

Comece agora sua formação na área

O curso técnico de instrumentação cirúrgica pode ser uma excelente opção para quem tem afinidade com a área da saúde.

O curso do Seduc Intec, além de fornecer uma formação robusta e completa, também é versátil para caber na sua rotina. Com a possibilidade de realização do curso de maneira híbrida, você pode começar a estudar a parte teórica já após a matrícula e somente precisará ir à escola para a realização das aulas práticas.

Acesse agora o site do Seduc Intec e saiba mais sobre o curso profissionalizante de instrumentação cirúrgica !