Investir em cursos profissionalizantes pode aumentar os lucros do seu negócio. Entenda como neste artigo!

As áreas de confeitaria e panificação costumam ser consideradas difíceis dentro da gastronomia. Isso não acontece pois é preciso ter um “dom”, mas porque o ramo requer técnicas, aprendizado, muitas horas de prática e dominância sobre os preparos.

Ter conhecimento, além de possibilitar a produção de produtos de alta qualidade, também facilita na criação de produtos novos e inovadores em seu cardápio, agradando mais seus clientes e aumentando o ticket médio.

Investir em conhecimento na área de confeitaria e panificação é investir diretamente no seu negócio. O retorno do investimento vem em forma de lucro, dentro de poucos meses se você souber aplicar as técnicas e se diferenciar da concorrência.

Neste artigo, você vai aprender a importância da formação técnica e criativa na confeitaria e panificação e onde começar para bombar o seu negócio. Boa leitura!

O que é ensinado no curso de panificação e confeitaria?

Os cursos de panificação e confeitaria oferecem uma vasta formação nesses assuntos.

No campo da confeitaria, você aprenderá os fundamentos da cozinha, características e aplicações de ingredientes, como executar receitas clássicas e como pensar em novas ideias para o seu negócio.

Na panificação, você aprende toda a base para fazer um pão perfeito, além de descobrir os segredos por trás de cada massa, quais pães precisam de sova para ficarem fofinhos e mais crocantes, e todas as técnicas pertinentes a esse mundo. É importante salientar que em ambos os casos, as aulas práticas devem ocupar maior parte da grade do que o conteúdo teórico.

Como a profissionalização na área pode potencializar o sucesso do seu negócio

A profissionalização é o que separa os empreendedores de sucesso dos amadores. Qualquer um pode fazer pães e doces, não é mesmo? Mas nem todos dominam as técnicas para realizar o trabalho com maestria.

Confira os principais pontos que tornam a profissionalização tão importante no sucesso do seu negócio.

Qualidade

Um curso profissionalizante não ensina apenas as técnicas e a teoria, ele ensina também a identificar produtos de qualidade e como você pode desenvolver itens excepcionais.

Um exemplo prático: uma padaria comum costuma vender brigadeiros, que possuem gosto de trigo e muito açucarado. Você, que investiu em um curso de confeitaria, sabe que o excesso de açúcar, o uso de um leite condensado de baixa qualidade, a falta de gordura e o uso do trigo criam uma composição desagradável ao paladar.

No seu negócio, você cria um brigadeiro com as medidas perfeitas, que não craquela e tem a cremosidade ideal. Qual produto você acha que tem mais chances de vender bem e conseguir cobrar um valor mais alto e com melhores margens?

Menos teoria, mais prática

Em toda e qualquer área é preciso prática. E claro, para praticar a produção de pães e doces, tem o custo elevado dos materiais e ingredientes.

Se você decidir estudar por conta própria, vendo vídeos em casa e fazendo com ingredientes que saem do seu bolso, além de não aprender tudo o que deve, você ainda pode ter gastos acima do esperado.

Imagine que você está aprendendo a fazer brigadeiro agora, mas ainda tem dificuldade de lidar com o fogo. Quantas receitas você poderia queimar e jogar fora?

Quando você investe em um curso profissionalizante, você pode praticar diretamente na escola, e o custo dos ingredientes são integrados na parcela mensal.

Além disso, na escola você pode praticar quantas vezes precisar, com o auxílio dos professores para tirar suas dúvidas.

Desenvolvimento de novos produtos

O que diferencia você dos seus concorrentes? Em um ramo tão concorrido, conseguir inovar e criar produtos (além de elevar a qualidade) é o que pode fazer com que você se destaque diante de outros negócios.

Brigadeiros comuns, todos são capazes de fazer, mas e um brigadeiro inovador, que seja delicioso, macio, colorido e que possa ter estampas de animais para festas infantis? Ou até mesmo doces finos para festas requintadas?

Por meio do curso profissionalizante ,você separa o seu negócio dos demais, conseguindo oferecer produtos inovadores e que fazem os olhos dos seus clientes brilharem. Consequentemente, você também aumenta o valor agregado do seu produto e de toda a sua marca, aumentando não somente o preço, mas também melhorando a percepção que os clientes têm de você.

