O ramo da gastronomia é muito versátil e está sempre em renovação. À medida que novas técnicas surgem, nasce também a necessidade de inovar na forma de ensinar e de aprender. Outras demandas gastronômicas também aparecem com os nichos específicos, como o das restrições fisiológicas como intolerâncias ao leite e ao glúten, e existem as restrições por opção, como o vegetarianismo e o veganismo.

Prezar uma educação que seja capaz de abordar todos os diferentes campos de maneira didática, prática e inovadora é fundamental para garantir um aprendizado completo e uma carreira de sucesso.

Diante dessa necessidade, é fundamental ficar por dentro das novidades na formação de chefs de cozinha. Neste artigo, você confere as principais novidades no ramo da culinária e ainda descobre o local ideal para realizar sua formação. Boa leitura!

Tendências e inovações no curso de gastronomia

Novas receitas, técnicas, restrições alimentares e paladares pedem uma educação moderna, que se adapte às necessidades de cada cliente que queira se formar em gastronomia.

Confira as principais novidades no ensino da culinária:

Menos teoria, mais prática

A teoria é fundamental na formação de um chef. É a partir dela que os novos profissionais terão conhecimento das características e informações de cada ingrediente. Esse entendimento é primordial para a criação de novas receitas e para o preparo adequado de cada alimento.

Embora a parte teórica seja imprescindível, ela não tem valia se não é colocada em prática. Se o estudante não treinar e repetir diversas vezes as receitas e técnicas, o aprendizado não será completo.

Pense no seguinte cenário: um estudante aprendeu todas as técnicas para fazer uma omelete francesa. Na teoria, ele sabe todos os ingredientes e o passo a passo. Quando o aluno vai para a cozinha, ele erra e faz uma omelete a quem do que um profissional deve executar.

Somente é possível identificar esses erros e melhorar praticando, de preferência com o auxílio dos professores por perto.

Pensando nessa necessidade de praticar, os cursos têm se reinventado e repensado sua carga horária. No Seduc Intec, os alunos passam mais tempo na cozinha praticando.

Essa metodologia garante uma formação mais assertiva, na qual os alunos podem tirar suas dúvidas diretamente no local onde passarão grande parte do período de trabalho: na cozinha.

Especializações novas

O público apreciador da gastronomia está mais exigente. Além da necessidade de servir alimentos saborosos, bem cozidos e nutritivos, diferentes públicos também têm buscado uma alimentação livre de sofrimento animal, por exemplo.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ibope no ano de 2018, encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira, 30 milhões de pessoas (aproximadamente 14% da população do Brasil) são vegetarianas. Dessas, a pesquisa estima que 7 milhões sejam veganas (aproximadamente 3,2%).

Para o público vegetariano e vegano, ainda é maior a dificuldade de encontrar restaurantes que servem refeições pensadas para atendê-los, principalmente nas cidades do interior. Quando encontram, a experiência pode sair mais cara do que o esperado.

Esse panorama está mudando, uma das principais tendências é o aumento da oferta nos próximos anos. No ramo de educação de chefs, uma das principais novidades é a inserção de aulas e especializações voltadas para esses públicos específicos.

Ao perceber essa necessidade, o Seduc Intec foi o primeiro centro de educação profissionalizante a inserir uma formação completa com especialização em veganismo.

Novos métodos de ensino

Diante de tantas novidades, outra principal tendência no ramo da gastronomia são as escolas mais atualizadas e bem equipadas para receber os alunos.

Além da inovação nos métodos de ensino, como otimização da carga horária, os equipamentos novos, modernos e as aulas ministradas por professores renomados também têm feito toda a diferença na formação de novos chefs de cozinha.

