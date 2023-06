O técnico em estética é o profissional responsável por auxiliar e executar procedimentos de beleza nos pacientes. Entenda tudo sobre a profissão neste artigo!

O setor de estética é um ramo que está sempre em desenvolvimento. Pessoas de diferentes idades e gêneros buscam por procedimentos inovadores, que consigam melhorar a autoestima de maneira mais natural.

Com alta procura, essa também é uma excelente área para buscar por especialização, uma vez que o mercado precisa de profissionais bons e capacitados.

Dentro da área de estética existem diversas categorias profissionais, como cabeleireiros, nail designers e massoterapeutas. No entanto, existe uma profissão que engloba todas essas áreas, que é a de técnico em estética.

Os técnicos em estética são os profissionais responsáveis por auxiliar ou até mesmo executar procedimentos não invasivos nos pacientes, sabendo operar os equipamentos necessários e garantindo a segurança dos clientes.

Neste artigo, você entenderá melhor o que faz um técnico em estética, quanto ganha e como se especializar na área. Boa leitura!

O que o técnico em estética pode fazer?

O profissional técnico em estética pode realizar uma série de intervenções estéticas não invasivas:

Cortes, tinturas e procedimentos capilares;

Manicure;

Massagens estéticas e relaxantes;

Limpeza de pele;

Design de cílios e sobrancelhas.

Essas são somente algumas opções, mas também existem diversas outras possibilidades, como os setores de maquiagem, penteados e o de depilação.

Qual o salário de um técnico em estética?

O salário de um técnico em estética pode variar por diversos fatores, como região, procedimentos que o profissional executa e se ele trabalha em um negócio próprio ou de terceiros.

Em uma média nacional, o técnico em estética inicia ganhando R$ 1.238. Esse salário costuma chegar a até R$ 2.097, e a média salarial da profissão no Brasil é de R$ 1.580.

Onde o técnico de estética pode trabalhar?

O profissional técnico em estética pode ser muito versátil. Ele pode trabalhar em estabelecimentos mais generalistas, como salões de beleza e clínicas de estética, ou mais especializados, como os centros de nail design e massoterapia.

Além disso, esse profissional também pode exercer a profissão em casas especializadas em depilação, harmonização facial, dentre outros serviços.

Como abrir o próprio negócio?

Além da opção de trabalhar em empresas terceiras, o profissional técnico em estética também tem a possibilidade de exercer suas funções em um negócio próprio.

Essa é uma ótima opção para quem deseja se aventurar no ramo do empreendedorismo e deseja montar um negócio que seja condizente com a sua visão do que é melhor para os clientes.

Além disso, optar por abrir seu próprio negócio também pode ser vantajoso financeiramente (se bem gerido), uma vez que você poderá estabelecer seus preços e definir sua margem de lucro.

Falando no quesito de comunidade, quando seu negócio expandir também pode ser necessário contratar novos funcionários, aquecendo a economia e gerando novas oportunidades.

Para criar seu próprio negócio, além de ter o curso de técnico em estética no currículo, é importante ter noções básicas para gerenciar um empreendimento.

No Seduc Intec, dentro do próprio curso de técnico em estética, existem aulas de noção financeira e marketing para você abrir seu próprio negócio.

Curso de técnico em estética no Seduc Intec

O curso técnico de estética do Seduc Intec é completo e abrange o que há de mais atual no mercado de trabalho. O curso desenvolve senso crítico e investigativo, e fomenta a pesquisa e a aplicabilidade prática dos conteúdos técnico-científico, estudados ao longo da formação, de forma ética e responsável.

Além de toda grade do curso, você conta com práticas laboratoriais com atendimento ao público, sob acompanhamento e supervisão de docentes experientes, visando trazer vivências de situações reais de trabalho.

O curso de técnico em estética do Seduc Intec oferece muitas vantagens. Além dos preços com excelente custo-benefício, você ainda finaliza a sua formação com um certificado adicional, podendo optar pelas aulas de Aromaterapia, Cone Hindu ou Kinesio Taping.

Todo o curso tem duração de 24 meses, com 1.200 horas. As aulas presenciais são ministradas três vezes por semana (segunda, quarta e quinta), em três módulos de 8 meses cada.

A grade horária do curso se divide da seguinte maneira:

Módulo 1 (8 meses)

Anatomia e Fisiologia básica;

Introdução a Estética e Legislação;

Técnicas de embelezamento e Maquiagem;

Visagismo;

Psicologia e Ética;

Biossegurança e Primeiros Socorros;

Estética aplicada a geriatria;

Terapia Capilar e recursos terapêuticos;

Cortes, Tendências e Colorimetria;

Ergonomia.

Módulo 2 (8 meses)

Técnicas de Depilação;

Noções de Dermatologia, Patologia e Cosmética;

Fundamentos de Marketing para Estética;

Gestão Financeira;

Gestão de Serviços em Estética;

Tratamentos Estéticos Corporais Prática;

Estética Corporal e Atividade Física;

Tratamento e Embelezamento das Mãos, Pés e Podologia;

Tratamentos Estéticos Faciais Prática;

Noções de Micropigmentação.

Módulo 3 (8 meses)

Noções de Nutrição e Dietética;

Cosmetologia Corporal;

Cosmetologia Facial;

Eletroterapia Facial e Corporal;

Massoterapia e Terapias Alternativas;

Saúde coletiva;

Drenagem Linfática;

Metodologia Científica;

Princípios da Cirurgia Plástica – Pré e pós.

Para realizar o curso técnico em estética do Seduc, é preciso ter a idade mínima de 16 anos e estar cursando o segundo ano do ensino médio.

O Seduc Intec é uma escola profissionalizante que oferece mais de 200 cursos. Com 25 anos de mercado e um certificado amplamente aceito, a escola é reconhecida pelo seu bom trabalho. Quer entrar no mercado de trabalho de estética? Acesse o site do Seduc Intec e confira todas as vantagens!