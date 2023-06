O bombeiro socorrista é um profissional habilitado para prestar atendimento pré-hospitalar. Entenda mais detalhes sobre a profissão neste artigo.

O profissional bombeiro e socorrista é fundamental na prestação de atendimentos pré-hospitalares e em casos de riscos ou focos de incêndio. Esse profissional pode atuar em hospitais e pronto atendimento, prestando serviço nas ambulâncias, corpos de bombeiro e em empresas privadas.

Entenda melhor quais são as principais funções desse profissional, piso salarial e como obter formação na área. Boa leitura!

O que é um bombeiro socorrista?

O bombeiro socorrista é o profissional habilitado para prestar os primeiros atendimentos às pessoas em situações de vulnerabilidade de saúde. Esse profissional também é responsável por atuar na eliminação de focos de incêndio, verificação de vazamentos, tombamentos, realização de vistorias, dentre outras atividades.

Qual a diferença entre bombeiro e socorrista?

O profissional bombeiro tem o papel de proteger as pessoas, animais e patrimônios enquanto houver riscos de incêndio, tombamentos, enchentes e vazamentos.

Ele será responsável por vistoriar, retirar as vítimas do local, acabar com o foco de incêndio e, caso não haja ambulância, prestar os primeiros atendimentos.

O profissional socorrista fica responsável por prestar os atendimentos pré-hospitalares, sem precisar atuar em outras situações. Um bombeiro pode ser socorrista, pois presta os primeiros socorros, mas um socorrista não é bombeiro, pois não tem formação para atuar em casos de incêndio, tombamentos e outras tragédias.

Qual o salário de um bombeiro socorrista?

O salário desse profissional pode variar, mas o piso salarial é de R$ 1.213, o teto está em R$ 2.108 e média nacional da profissão é de R$ 1.492.

Algumas condições podem interferir nesses valores. Além da região, as atribuições do cargo e especialização do profissional também fazem o salário oscilar. Por exemplo: um bombeiro socorrista que conta com um curso de enfermagem no currículo pode ganhar um pouco a mais.

O que precisa para ser bombeiro socorrista?

Para ser um bombeiro socorrista não é exigido formação médica ou de enfermagem. O profissional interessado na área precisará ter mais de 18 anos, formação no ensino médio e não possuir pendências legais.

Para realizar a formação na área, você pode buscar por cursos técnicos profissionalizantes.

Como é o curso para bombeiro e socorrista?

No Seduc Intec, o curso de Socorrista e Bombeiro Civil capacita o aluno a atender vítimas de traumas, desenvolver técnicas de resgate em altura, espaço confinado, produtos perigosos, ambiente aquático e resgate veicular.

O curso habilita os alunos a desenvolverem técnicas para ações de prevenção e combate a incêndio, coordenação de evacuação de pessoas e controle de riscos na cena do acidente.

O profissional que se forma no Seduc Intec tem vantagens exclusivas, como carteirinha profissional, realização de visitas técnicas, prática de estágios práticos em diferentes ambientes de atuação, aulas dinâmicas com professores referência no assunto e parcerias exclusivas para enriquecer o conhecimento.

O curso tem duração média de 564h, duração de 14 meses e as aulas são ministradas duas vezes na semana.

Dentro da grade curricular, que em sua maioria é composta por aulas práticas, o aluno aprenderá:

Estrutura do APH/ Legislação;

Emergências clínicas/psiquiátricas/obstétricas;

Amuvi;

Prevenção e Combate a Incêndio;

Sistema de Comando de Incidentes;

Resgate em Áreas Remotas;

O Profissional BPC;

Análise de riscos;

Atendimento pré-hospitalar;

Resgate técnico em Altura;

Resgate técnico em Espaço Confinado;

Resgate técnico veicular;

Resgate técnico aquático;

Operações em aeronaves de asas rotativas;

Operações com Produtos Perigosos;

Resgate e manejo de animais.

Curso de bombeiro civil e socorrista pelo Seduc Intec?

Os cursos do Seduc Intec são reconhecidos pelo MEC, com certificados amplamente aceito no mercado. O Seduc é a única escola de cursos técnicos profissionalizantes ganhadora do Prêmio Top Of Mind em 2021.

O Seduc já formou mais de 150 mil alunos e é a única escola com garantia de aprendizado verdadeira. Assim, se você tiver dúvidas, poderá refazer o curso ou disciplina, sem nenhum custo adicional em até um ano após a conclusão.

Quer seguir a carreira de bombeiro civil e socorrista? Acesse o site do Seduc Intec e saiba mais!