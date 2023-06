Antes de comprar um imóvel, entenda o que valoriza ou desvaloriza seu futuro bem

Na busca por um imóvel, alguns futuros proprietários percebem que apartamentos aparentemente similares têm preços muito diferentes. Por que isso acontece? Os critérios imobiliários podem ser subjetivos e alguns fatores determinam a valorização ou desvalorização de imóveis.

Se você procura uma boa oferta ou o melhor para oferecer a sua família, entenda alguns critérios nas dicas que separamos abaixo para escolher um imóvel mais vantajoso dentro do seu orçamento.

Principais fatores que influenciam o preço de um imóvel

Os fatores que influenciam o preço de um imóvel vão além de quanto vale o terreno onde ele está e quais são as dimensões da construção.

A realidade é que existem diversas características a serem observadas antes de qualquer compra. Isso vale tanto para quem procura imóvel para morar quanto para quem busca um investimento. Confira abaixo o que influencia nos preços e como tomar boas decisões na hora da compra.

1. Estado de conservação

Algumas casas mais antigas, por exemplo, precisam de reformas mais extensas para permitirem que alguém viva nelas com conforto. Avalie o que está danificado, o que precisa ser modernizado e orce a reforma para saber se compensa o investimento no imóvel mais esse valor. Quanto mais avariado estiver o imóvel, menor é seu valor no mercado.

A solução para evitar problemas com imóveis antigos e desgastados é procurar um apartamento novo ou na planta. Isso garante que não existem problemas estruturais no momento da entrega e ainda existem garantias da construtora para eventuais contratempos nos primeiros meses.

2. Qualidade dos materiais e da construção

Esse item está bastante relacionado ao tópico anterior. Quanto melhor forem acabamentos, qualidade dos materiais e itens estruturais, maior é o valor.

Aqui está um grande erro de quem está procurando o primeiro imóvel, escolher um lugar mais barato que economize nos materiais. Apesar do preço pago inicialmente ser menor, os problemas de manutenção começam a aparecer logo.

Aposte em condomínios, casas e apartamentos feitos com o que existe de melhor. Isso diminui o custo com manutenção e aumenta a durabilidade do imóvel.

4. Condomínio

A segurança e variedades de áreas comuns para lazer, trabalho e exercício físico presentes no condomínio ajudam a valorizar um imóvel.

Antes de fazer a compra, verifique se o espaço oferece tudo o que sua família precisa. Áreas de lazer completas, com churrasqueira, piscina e espaço pet, por exemplo, deixam a rotina mais simples e ainda ajudam a vender ou alugar um imóvel para investimento.

3. Segurança

Infelizmente, a violência urbana que ocorre na maioria das cidades faz com que a segurança seja um fator essencial em qualquer investimento imobiliário. Isso também significa que quanto mais completo for o esquema de segurança, maior é o valor de um imóvel.

Não economize em segurança. Procure empreendimento imobiliários completos, que ofereçam câmeras, monitoramento, portarias e vigilância 24h e controle total de acesso. Assim, sua família está mais segura e consegue aproveitar as áreas de lazer sempre que quiser.

