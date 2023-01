Aprenda de forma rápida como vender seus cursos on-line com a melhor plataforma EAD do mercado

É difícil conhecer alguém que saiba usar o computador, acessar a internet e nunca tenha feito um curso on-line, não é mesmo? O ensino a distância é um mercado em franca expansão, visto que oferece enorme facilidade para os alunos, sem necessidade de deslocamento. E tudo só é possível por meio de uma plataforma EAD.

O que é uma plataforma EAD?

A plataforma EAD é um espaço virtual que realiza a hospedagem de cursos on-line e conteúdos didáticos em diferentes formatos, entre eles videoaulas, slides, e-books, audiobooks, infográficos, entre outros.

É um negócio bastante profissionalizado e as pessoas estão acostumadas com esse formato de produto, especialmente após a pandemia. Por isso, é uma ótima maneira de fazer uma renda extra e, até mesmo, renda principal.

A plataforma EAD ajuda a divulgar o seu produto (curso), pois ela funciona como um website, tonando seu negócio digital mais profissional e com maior credibilidade. Nessa ferramenta os conteúdos ficam disponíveis e o professor pode interagir com todos os alunos.

Como vender cursos on-line?

Em primeiro lugar, você precisa ter um bom marketing digital, incluindo ações de comunicação pela internet para divulgar seu curso, fortalecer a sua marca e aumentar o número de clientes:

Defina o público-alvo

Identifique o segmento do mercado que seu curso quer atingir, busque entender seu aspecto demográfico, socioeconômico, comportamental e psicológico.

Um adicional nessa estratégia é a criação de uma persona, uma representação fictícia do comprador ideal do seu produto: problemas, necessidades, aspirações, renda, objetivos. Sempre produza conteúdo e comunique-se com quem é potencialmente interessado no que você está vendendo.

Jornada de compra

Após o passo anterior, você precisa realizar ações de marketing para cada um dos estágios do comprador: nem todas as pessoas já sabem que precisam das suas soluções. Crie estratégias para conversar com o público com o intuito de converter e fidelizar o cliente:

Descoberta: você apresenta uma solução para o seu público, para uma necessidade que ele talvez não tenha percebido e que ele encontra no seu curso on-line;

você uma solução para o seu público, para uma necessidade que ele talvez não tenha percebido e que ele encontra no seu curso on-line; Encarar a necessidade: o público reconhece que há uma necessidade que precisa ser solucionada para trazer melhores resultados, tornando a aquisição do curso relevante;

o público que há uma necessidade que precisa ser solucionada para trazer melhores resultados, tornando a aquisição do curso relevante; Considerar a solução: o potencial comprador conclui que pode realmente solucionar o problema e considera a aquisição de um produto ou serviço como o seu;

o potencial comprador que pode realmente solucionar o problema e considera a aquisição de um produto ou serviço como o seu; Decisão da compra: o consumidor decide fazer a compra, pois está convencido de que as soluções oferecidas pelo seu curso atendem as suas necessidades e irão ajudá-lo a trazer melhores resultados; no entanto, ele vai analisar se contrata o seu curso ou o da concorrência. Nessa etapa você precisa convencer o cliente de que seu curso é a melhor opção.



Mix de marketing

Momento de determinar quais estratégias vai usar para diferenciar o seu curso da concorrência:

Preço: atribuir um preço a ser cobrado pelo curso, com foco no valor subjetivo do curso, a partir da qualidade, da experiência e dos benefícios que ele pode trazer para quem o adquire;

atribuir um preço a ser cobrado pelo curso, com foco no valor subjetivo do curso, a partir da qualidade, da experiência e dos benefícios que ele pode trazer para quem o adquire; Produto: investir no curso para que ele realmente satisfaça as necessidades de quem busca, com diferenciais e qualidade;

investir no curso para que ele realmente satisfaça as necessidades de quem busca, com diferenciais e qualidade; Praça: é onde seu curso será distribuído e vendido, os canais digitais: redes sociais, site próprio, plataforma de hospedagem, entre outros;

é onde seu curso será distribuído e vendido, os canais digitais: redes sociais, site próprio, plataforma de hospedagem, entre outros; Promoção: trata-se da divulgação do seu curso on-line, com a elaboração de materiais textuais e visuais (propagandas) que apresentem a proposta, os benefícios e os diferenciais.

Plano de ação e cronograma

Sabendo o básico de como vender um curso on-line, agora é a hora de listar as tarefas e ações para cada objetivo, seguindo prazos que você determinou à risca. Aplicando o breve manual de iniciante acima você consegue diferenciar o seu produto da maioria dos concorrentes do seu nicho de atuação.

Contrate uma boa plataforma EAD

Para vender cursos on-line com qualidade, a plataforma EAD precisa oferecer todos os recursos necessários para efetivar as tarefas envolvidas na educação a distância.

Entre os critérios, a plataforma EAD deve ter estrutura para gestão de conteúdos e usuários, realização de provas, opções de personalização e disponibilidade de integração com outras ferramentas, como redes sociais e sistemas de pagamentos.

Além disso, é preciso que a plataforma possibilite vender os cursos por meio de Pix, boleto, cartão e recorrência automática, para que você não perca nenhuma venda! Imagine ter todo o trabalho de captação do cliente e perdê-lo porque não facilitou os métodos de pagamento?

