Certificado EAD de cursos livres tem valor nacional, regulamentado pela Lei.

O setor de cursos livres EAD vem crescendo rapidamente por duas principais razões: a facilidade de aprender algo novo em casa, no próprio ritmo e a possibilidade de conquistar certificados EAD, que têm validade nacional.

Mesmo que os cursos livres não sejam regulamentados pelo Ministério da Educação (MEC), eles integram uma modalidade de educação legal, válida e que pode ser certificada conforme a Lei n.º 9394/96, o Decreto n.º 5.154/04 e a Deliberação CEE 14/97. Assim, possuem caráter não formal, podendo ser ministrado presencialmente ou a distância.

Em casos de graduação EAD, os cursos são avaliados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e outros indicadores do MEC, e a instituição recebe um conceito que atesta o nível de qualidade do ensino.

Itens fundamentais para certificados de plataforma EAD

Primeiramente, escolha o modelo pronto do certificado conforme o perfil do seu curso. Além disso, insira no certificado EAD um QR Code de validação on-line, para garantir a originalidade do certificado emitido pela sua empresa de ensino. Disponibilize o certificado em arquivo pdf para impressão, muitas pessoas ainda gostam de colocá-los na parede.

No certificado também não podem faltar as seguintes informações:

Nome do aluno;

Nome da instituição;

Nome do curso;

Logo da instituição e/ou curso;

Local;

Data;

Carga horária;

Assinaturas do emissor e do aluno.

Plataforma EAD ajuda na emissão do certificado

Ter acesso a uma boa plataforma de cursos on-line simplifica, e muito, o processo de emissão do certificado EAD. Na eadSimples você consegue emitir o certificado do seu curso livre sem complicação, pois eles são gerados automaticamente e podem ser personalizados.

Além disso, você não precisa contratar vários serviços de lugares diferentes para montar seu curso. A plataforma EAD da eadSimples é completa, atende 100% as necessidades ao criar um curso on-line e dá todo o suporte necessário à educação corporativa. E o melhor de tudo: você não paga comissões dos seus cursos vendidos.

Quer montar cursos on-line com facilidade e gerar certificados personalizados? Fale com a eadSimples.