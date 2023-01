Quer aprender o passo a passo para criação de um curso? A eadSimples ensina de forma rápida e fácil.

Com a crescente procura por cursos on-line, empreender nesse setor tornou-se uma grande oportunidade de mercado. A demanda por cursos on-line com certificado de conclusão está cada vez mais em evidência no Brasil. Ela tem aumentado nos últimos anos e, segundo pesquisas, 48% dos brasileiros já fizeram alguma aula nesse formato.

Nessa era digital que vivemos, é possível vender o seu conhecimento na internet e construir um negócio de sucesso. Por meio da oferta de cursos a distância com certificado de conclusão, a educação remota possibilita um crescimento exponencial de negócio que as aulas presenciais não oferecem. Se você já possui o conhecimento, mas ainda não sabe como começar a ganhar dinheiro, esse artigo vai te ajudar.

Como criar seu curso on-line?

Listamos alguns passos para você criar o seu curso e obter sucesso:

Escolha um nicho

Para escolher o segmento que deseja atuar, é necessário considerar em qual área você tem conhecimentos. Lembre-se que é preciso dominar o assunto que será ensinado. Ao ministrar um curso on-line, os alunos esperam que as aulas ofereçam a solução para alguma questão ou apresentem novidades. Passar conhecimento de relevância ajuda que seu curso alavanque e faça sucesso.

Análise de mercado

Como qualquer empreendedor, é fundamental que você realize uma pesquisa de mercado para ter uma noção da área e conhecer os concorrentes. Com isso, pense no seu segmento e quais serão os seus diferenciais para destacar-se. Esse tópico é importante para o seu futuro e sucesso.

Planejamento do curso

Fazer um roteiro ajuda a organizar cronologicamente quais assuntos serão ensinados em aula, além de não deixar que informações importantes sejam esquecidas. Aqui você deverá especificar quais tópicos e subtópicos farão parte do seu curso. Nessa etapa, também entra a criação do material de apoio, como e-book.

A ferramenta digital que vai fazer seu curso on-line ser dinâmico está aqui!

Equipamentos e cenário

Em cursos a distância, os alunos assistem às aulas por meio de vídeo. Para isso, é necessário investir em equipamentos de gravação. Os principais são: iluminação, câmera, microfone e tripé.

Ainda nesse tópico, é preciso pensar em um cenário para que as gravações sejam realizadas. Não precisa ser algo muito elaborado, só é preciso prestar atenção em alguns detalhes, como o ambiente ser silencioso e bem iluminado.

Escolha de plataforma

Para subir o seu curso na internet, você precisa escolher uma plataforma segura e de fácil acesso. A eadSimples é uma excelente opção de hospedagem e distribuição para o seu curso. A plataforma permite criar páginas, converter visitantes em clientes, ministrar seus cursos e fazer seu negócio on-line crescer.

Nós, da eadSimples, estamos preparados para personalizar o seu site, oferecer canais de atendimento e disponibilizar arquivos em alta resolução. Ainda contamos com planos de assinatura com preços que cabem no seu bolso e diversas formas de pagamento.

Divulgue o seu curso

Para converter o público em alunos, é preciso divulgar o curso para o máximo de pessoas possível. Depois que o curso é criado, a divulgação passa a ser o seu foco. As redes sociais, Inbould Marketing e Marketing de Conteúdo são maneiras muito eficientes para atrair o público.

Quais as vantagens de criar um curso on-line?

Atualmente, os principais fatores que os alunos mais prezam são a otimização de tempo, custo benefício e flexibilidade de horários. Por isso, os cursos on-line estão cada vez mais procurados.

Com o ensino a distância, não existem barreiras. De qualquer lugar com acesso à internet é possível acessar as aulas. O aprendizado on-line, portanto, passa a ser a melhor opção para aqueles que, por questão de tempo ou deslocamento, não conseguem frequentar aulas presenciais.

Plataforma EAD que facilitará o seu sucesso

Quer ganhar dinheiro focando no que você gosta? Monte um curso de maneira intuitiva com uma plataforma fácil de usar: eadSimples.

Comece a montar e vender seus cursos com essa plataforma EAD gratuita e completa que dá suporte humanizado e uma ótima experiência para os professores ficarem no mais importante: a qualidade das aulas.

A eadSimples é uma plataforma EAD para cursos e treinamentos on-line de instituições de ensino e universidades corporativas. São mais de 1000 organizações que utilizam e mais de 2 milhões de acessos por dia somando as páginas dos clientes.

Comece a ganhar dinheiro ministrando cursos on-line de maneira fácil e sem pagar comissões de suas vendas. Fale com a plataforma eadSimples.