Para ser professor em um curso livre, é preciso gostar do assunto e ter muito conhecimento.

O setor EAD cresceu exponencialmente nos últimos anos, o que levou muitos profissionais da educação a investirem em cursos livres. Se você é uma destas pessoas, é comum surgir uma dúvida: quem pode ministrar cursos livres on-line?

O crescimento e os números indicam que investir em cursos livres é uma possibilidade para profissionais que querem compartilhar conhecimento e criar uma fonte de renda. A verdade é que, além de gostar do tema do curso, é preciso ser expert no assunto. Neste artigo vamos listar pontos essenciais para dar aulas.

O que são cursos livres?

Um curso livre é um curso de duração menor, focado no aprendizado pontual para qualificação profissional ou pessoal em uma área específica. Esta modalidade não exige nenhum tipo de escolaridade e não tem carga horária mínima ou fixa definida, o que amplia ainda mais as possibilidades do mercado.

Os cursos livres oferecem um conhecimento de aplicação rápida e esse é um dos motivos deles serem tão atrativos. Além disso, podem ser oferecidos presencialmente ou a distância.

Os cursos livres não são regulamentados pelo MEC. Eles são previstos em lei pelo Decreto Presidencial N° 5.154 (23 de julho de 2004), como uma modalidade de educação não-formal, que não configura nem atribui grau de escolaridade a nenhum aluno.

Eles não são profissionalizantes e não é necessário CNPJ para abrir um curso livre, mas é o recomendado. Por outro lado, é possível emitir certificados de conclusão.

Comece a dar aulas on-line sem complicações e sem pagar comissões das suas vendas!

Quem pode ser professor em cursos livres?

Qualquer pessoa que tenha um nível avançado de conhecimento sobre o conteúdo. Não é necessária nenhuma formação específica para dar aulas em um curso livre.

A pessoa que irá ministrar as aulas deve ter muito entendimento porque os alunos que ingressam no curso buscam alguém com técnica, conhecimento diferencial e que possa sanar dúvidas.

Lembre-se: isso é válido apenas para cursos livres. Em caso de cursos profissionalizantes as recomendações são outras: neste caso, o indivíduo que deseja atuar como professor deve ter experiência profissional em sua especialidade aliada aos conhecimentos didático-pedagógicos.

Plataforma completa e gratuita para dar aulas on-line

Comece a ministrar cursos on-line com uma plataforma completa e com plano gratuito, não perca tempo com ferramentas que dificultam a sua vida e as suas vendas.

Com a eadSimples , o professor tem acesso à uma plataforma EAD personalizável, sem pagar comissão por vendas e com suporte técnico humanizado! Acesse agora mesmo e comece a usar gratuitamente.

Conheça a eadSimples e comece a dar aulas on-line!