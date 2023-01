Veja aqui como a modalidade da educação à distância modificou completamente a maneira de aprender

Muitos acreditam que o ensino EAD é a faculdade do futuro. Essa ideia é embasada em dados: nos últimos anos teve um crescimento de 400%, conforme o Censo Educação Superior realizado em 2020, especialmente após a pandemia da Covid-19.

Além da facilidade e praticidade proporcionada pela plataforma EAD, essa modalidade de educação conta com qualidade e o ensino mais objetivo. Até mesmo tradicionais grandes instituições, como a Universidade de São Paulo (USP), oferecem cursos à distância.

Existem outras modalidades de educação EAD, como os cursos livres, técnicos, profissionalizantes e corporativos, além do Ensino Superior.

EAD: faculdade do futuro?

A pandemia forçou o ensino à distância, como medida de restrição à disseminação do vírus, mas na realidade somente acelerou uma tendência, assim como ocorreu com o home office. Hoje, mesmo com o retorno das atividades presenciais, muitos preferem continuar estudando e trabalhando de casa, especialmente em grandes cidades.

O estilo de vida remoto oferece mais qualidade de vida para estudantes, que muitas vezes convivem com meios de transporte cheios e trânsito pesado. Ter a oportunidade de estudar em casa é realmente muito valioso.

Muitos cursos de graduação estão disponíveis na modalidade EAD. Assim, os alunos cumprem o cronograma do curso conforme organizado na plataforma de ensino e concluem seus estudos, recebendo o certificado ao final.

Atualmente, de acordo com o Inep, existem hoje no Brasil um total de 3.177 cursos EAD em vigência, autorizados e reconhecidos pelo MEC. O cenário atual mostra que podemos acreditar que o EAD é faculdade do futuro.

Crescimento do EAD

O ensino à distância também cresce por conta das diversas opções de cursos livres e treinamentos corporativos. Entre as vantagens estão a flexibilidade de horários e localização, menor custo, maior praticidade e autonomia, bem como o certificado reconhecido pelo MEC.

Oportunidade gigantesca de negócios

As diversas facilidades ocasionadas pelo ensino a distância para os alunos também são válidas para os professores e geram incríveis oportunidades de negócios.

Imagine que, economizando tempo no trânsito ou não estando preso a uma grade fixa de escolas formais, os docentes possam ser empreendedores, criar os próprios cursos, com certificados válidos e lecionar mais horas-aula. Ou seja, é uma possibilidade do professor definir o quanto vale sua hora e ter uma rotina mais flexível e prática.

E não há dificuldades em criar o próprio curso on-line: basta contratar uma plataforma EAD completa, gratuita, fácil de usar e com suporte humanizado para começar a ganhar dinheiro fazendo o que ama.

A plataforma EAD é um espaço virtual que hospeda cursos online e conteúdos didáticos em diferentes formatos, entre eles videoaulas, slides, e-books, audiobooks, infográficos e outros. Por meio dela, os alunos realizam o pagamento para ter o acesso liberado aos conteúdos disponíveis e podem interagir com o professor e com outros alunos.

Na eadSimples você consegue oferecer o curso de seu interesse. A plataforma é uma solução completa, que acompanha você desde a fácil montagem do curso até a venda e certificação do aluno. Além disso, você conta com suporte técnico humanizado e acessível. Facilite o seu negócio com a mesma plataforma utililizada pela ECA – USP e EACH USP.

Comece a ganhar dinheiro dando aulas on-line sem pagar comissão pelas vendas. Fale com a eadSimples.