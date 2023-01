Maior performance e menores custos. O EAD para empresas é uma das melhores ferramentas de engajamento de funcionários à disposição hoje.

Cursos EAD para empresas permitem que toda a equipe receba a mesma formação, treinamento e capacitação atendendo às suas necessidades, com os conhecimentos e habilidades específicas.



Além disso, os cursos incompany (disponibilizados pelas empresas) EAD evitam gastos de recursos e tempo com reuniões presenciais, repetição de conteúdo e oferecem mais conforto para os colaboradores que podem consultar o material posteriormente.

Com todas essas vantagens, o engajamento dos colaboradores, mais capacitados e com maior praticidade na vida profissional, tende a aumentar, gerando resultados para a empresa.

Metodologia fast learning

O fast learning, ou seja, o aprendizado rápido, é uma metodologia ideal para treinamentos express para os colaboradores.

Desse modo, o conteúdo é separado em “pílulas de conhecimento”, fugindo das tradicionais aulas longas. Por isso, retém a atenção dos alunos na hora da aula. Além disso, é uma metodologia ideal de EAD para empresas, pois ajuda a guardar os conhecimentos por muito mais tempo.

Quem pode ministrar os cursos?

Cursos livres podem ser ministrados por qualquer pessoa que tenha um nível avançado de conhecimento sobre o conteúdo. O ideal é que seja uma pessoa que já tenha alguma didática e capacidade comunicativa, para que possa transmitir o conhecimento de maneira clara. Esse costuma ser o caso dos cursos de EAD para empresas.

A restrição fica apenas para os cursos profissionalizantes. Aí, o professor deve ter experiência profissional e conhecimento acadêmico para ministrar a aula.

Quem pode contribuir para o EAD para empresas?



As empresas podem fazer parcerias com instituições de ensino particulares ou públicas, criando as universidades corporativas. A universidade corporativa é um modelo de ensino focado no desenvolvimento profissional dos colaboradores vinculados à empresa, alinhado à proposta organizacional, cujos cursos e treinamentos refletem sua missão, valores e política.

Motivos para investir em cursos EAD na sua empresa

Cursos on-line: treinamento e capacitação dos colaboradores sem precisar de um espaço físico para aprender, podem acessar os conteúdos em casa com horários flexíveis; Fácil acesso aos conteúdos: é possível ler o material ou assistir às aulas pelo celular ou tablet, em qualquer lugar, dia e horário; Escalabilidade: os conteúdos estão sempre disponíveis e podem ser acessados em diferentes momentos, conforme a disponibilidade de cada um, sem comprometer a produtividade das tarefas diárias da empresa; Diferentes formatos: conteúdos em diversos formatos para atender as necessidades de cada organização; ela pode optar somente por aulas ao vivo ou disponibilizar podcasts, por exemplo. Permite que a empresa personalize seus cursos on-line; Incentiva o aprendizado: por oferecer praticidade e facilidade, motiva os colaboradores a aprenderem novas habilidades, o que é bastante vantajoso para eles e para a empresa; Promove a cultura digital: utiliza a tecnologia a favor da empresa e de seus colaboradores, assumindo um perfil inovador e conectado com as novas gerações; Inovação: rompe com os modelos tradicionais de formação e capacitação dos colaboradores, adequando-se as tendências; Menor custo: hospedar cursos on-line em uma plataforma EaD para empresas ajuda a reduzir gastos, uma vez que os mesmos conteúdos podem atender diversas turmas, além disso, existem diferentes planos de contratação e um deles atenderá sua necessidade.

Plataforma EAD para empresas

Na plataforma EAD os colaboradores acessam conteúdos didáticos de diferentes formatos, entre eles videoaulas, slides, e-books, audiobooks, infográficos e outros. Além disso, também podem interagir com o professor e outros colaboradores.

Com uma plataforma EAD completa, fácil de usar e que dá todo o suporte necessário à educação corporativa, como a eadSimples, você consegue integrar o sistema da empresa e gerenciar o desenvolvimento educacional de sedes, filiais, setores e pessoas de forma segmentada.

Reduza custos e otimize desempenho e pessoas com cursos EAD para sua empresa. Fale com a eadSimples.