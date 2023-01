Manter os alunos focados pode ser um desafio. Separamos dicas para ajudar na sua didática.

Manter os alunos concentrados é sempre um desafio, sejam estudantes do ensino fundamental, superior ou de especialização. Nos cursos on-line é ainda mais difícil, pois eles possuem menos interação em tempo real entre professor e aluno e apresentam mais distrações.

A verdade é que não existe uma mágica para que os alunos permaneçam concentrados e engajados na aula. Os alunos e as turmas são diferentes. Entretanto, este artigo listou 5 estratégias que vão ajudar os professores a manterem os estudantes mais interessados.

Propor recompensa

Todos nós gostamos de ser recompensados por coisas que fazemos. Com os alunos não é diferente. Portanto, reconhecer um acerto ajuda a construir a autoestima e a autoconfiança, o que ajuda a motivá-los para a próxima tarefa.

Proporcionar recompensa será um reconhecimento tanto para quem desenvolveu a tarefa, como também motivará os outros alunos para fazerem melhor.

Ensinar a ter autonomia

Nem todos os alunos são proativos e organizados. O ideal é que os professores busquem maneiras de ensiná-los a ter autonomia e monitorar o próprio progresso.

Entre as maneiras de incluir isso no plano de aula estão discussões, trabalhos em grupo e propor prazos para que atividades sejam entregues. Assim, eles tendem a ficar mais atentos ao cronograma das aulas.

Ter a tecnologia como aliada

Contar com a tecnologia também é uma opção para melhorar os resultados. Por isso, invista em novas maneiras de transmitir o conteúdo. Que tal incluir no plano de aulas podcasts, fotos e vídeos, fazer jogos ou até utilizar aplicativos interessantes?

As pessoas estão cada vez mais visuais e será interessante instigar esse lado dos estudantes. Ao ministrar aulas com novas ideias, a atenção deles será do professor.

Criar um ambiente acessível

Durante as aulas, abra espaço para que os alunos conversem e tirem dúvidas, seja por meio do chat ou de videoconferência. Criar um ambiente acessível para conversar com alunos demanda estar pronto e disponível para responder às perguntas.

Permita que eles se sintam confortáveis para tirar dúvidas ou complementarem o assunto. Outra dica é ajudar o aluno a encontrar um significado pessoal no material, ou seja, utilize as pessoas da classe como exemplos para determinados conteúdos.

Definir metas

Os alunos devem ser encorajados a serem independentes e os professores têm um papel fundamental nessa construção de confiança. Uma das formas de incentivá-los a alcançar objetivos é estipulando prazos de conclusão para atividades ou, ainda, notas máximas.

Para isso, é essencial fazer acompanhamento frequente, com feedbacks que ajudem o estudante a melhorar.

De forma geral, o segredo para manter os alunos engajados é trazer atividades de participação nas aulas. Assim, eles vão estar mais focados e participativos. Porém, não esqueça o objetivo principal: ensinar. Encontre a combinação certa entre as atividades e a educação.

