Conforto, cores vibrantes e ousadia são algumas das marcas do estilo streetwear para os próximos anos.

Usa calçados e roupas confortáveis e práticas, com modelagem larga e inspiração esportiva? Então você gosta da moda streetwear, um dos estilos mais populares no Brasil.

Foto: Divulgação

Este conteúdo vai ajudá-lo a conhecer melhor esse tipo de moda, que reúne peças casuais, com a mistura de muita personalidade e atitude. Pronto para aprender a montar seus looks?

O que é moda streetwear?

Mais do que roupa, o streetwear foi um movimento de contracultura que surgiu nos anos 80, popularizado nos 90, com forte influência do punk, surf californiano, new wave, arte underground, hip hop de Nova York e hardcore.

Por valorizar as tradições da rua, que também representavam a posição de exaltação aos estilos e comunidades, o streetwear enfrentou muitos preconceitos. E como até hoje reverencia cada tribo, com suas particularidades e diferenças nas regiões do país e mundo, a moda se diferencia em cada parte.

Aqui no Brasil, o estilo tem despertado o interesse e ganhado mais adeptos, o que também se justifica pela qualidade das roupas, sapatos e outros acessórios fabricados ou comercializados por marcas nacionais, como a Bali Hai.

Roupas e acessórios streetwear

Os tênis e calças folgadas são peças coringa do streetwear. | Foto: Divulgação

O estilo streetwear está presente em bonés, tênis, mochilas, jaquetas, calças, moletons, acessórios e outras peças que representam uma forma de expressar-se. Podemos destacar:

Tênis: sem dúvida, uma das principais peças do guarda-roupa de quem aprecia a moda streetwear, não apenas pelo conforto, mas também por suas cores, design e originalidade.

sem dúvida, uma das principais peças do guarda-roupa de quem aprecia a moda streetwear, não apenas pelo conforto, mas também por suas cores, design e originalidade. Casacos e jaquetas: costumam ter cores fortes, desenhos com estilo pop, bolsos assimétricos e outros detalhes que as deixam mais originais.

costumam ter cores fortes, desenhos com estilo pop, bolsos assimétricos e outros detalhes que as deixam mais originais. Camisetas: aqui encontramos desde as mais básicas, brancas ou em cores quentes monocromáticas (ajudam a ressaltar a logomarca, que é único elemento presente na peça), até modelos estampados e cheios de grafismos, desenhos ou personagens.

aqui encontramos desde as mais básicas, brancas ou em cores quentes monocromáticas (ajudam a ressaltar a logomarca, que é único elemento presente na peça), até modelos estampados e cheios de grafismos, desenhos ou personagens. Calças de moletom: é aquele tipo de peça coringa do guarda-roupa, já que cai bem com camisetas e tênis, além de serem confortáveis para o dia a dia.

é aquele tipo de peça coringa do guarda-roupa, já que cai bem com camisetas e tênis, além de serem confortáveis para o dia a dia. Acessórios: pulseiras, bonés, pochetes e óculos escuros que completam muito bem a moda masculina streetwear.

Como montar um look streetwear?

O look streetwear revela o comportamento de cada região, por isso é carregado de estilo e personalidade, mas não impede que você se inspire também nas tendências mais globais.

A dica é: aposte em peças confortáveis e estilos diferentes para compor um visual autêntico e só seu. Afinal, a moda streetwear é democrática. Camisetas; moletons, porque além de conferir um ar mais despojado, ajudam a “abraçar” seu corpo (conforto sempre); jaquetas ou casacos; tênis e acessórios para completar o look.

Tendências da moda streetwear

Práticas e úteis, as shoulder bags são tendência para moda streetwear. | Foto: Divulgação

Para este ano, os itens streetwear continuam agradando diferentes gostos, com um ar de ousadia e modernidade. Ou seja, temos roupas oversized, cores vibrantes, estampas com grafite, acessórios extravagantes e muito mais.

Pochetes: usadas no ombro ou na transversal.

usadas no ombro ou na transversal. Camisetas: com uma pegada mais solta.

com uma pegada mais solta. Shoulder bags: úteis, práticas em diferentes ocasiões e perfeitas para compor um look.

úteis, práticas em diferentes ocasiões e perfeitas para compor um look. Calças largas: assim como outras peças de roupas oversized.

assim como outras peças de roupas oversized. Tênis corrida estilo anos 2000: com toques metalizados.

Compre suas peças streetwear na Bali Hai

Considerada uma das maiores e melhores lojas streetwear de Curitiba, A Bali Hai tem 12 unidades espalhadas pela capital paranaense e região metropolitana, além do e-commerce, que entrega para todo Brasil.

Reunindo as melhores marcas do mercado, com um mix de produtos de qualidade e preços acessíveis, a loja conta com tênis multimarcas, moletons, acessórios, camisetas, produtos próprios e outras peças de vestuário, tudo no melhor estilo streetwear.

Os produtos têm garantia, preço acessível e atendimento impecável também no pós-venda.

Acesse o e-commerce da Bali Hai e monte seu look streetwear.

Confira abaixo os endereços das lojas Bali Hai :

BALI HAI ESTAÇÃO CENTRAL

Rua XV de Novembro, 634

CEP: 80020-310 – Centro – Curitiba/PR

Telefone: (41) 99192-5818

BALI HAI XV III

Rua XV de Novembro, 141

CEP: 80020-310 – Centro – Curitiba/PR

Telefone: (41) 99204-9478

BALI HAI XV II

Rua XV de Novembro, 443

CEP: 80020-310 – Centro – Curitiba/PR

Telefone: (41) 3018-3195

BALI HAI XV

Rua XV de Novembro, 543

CEP: 80020-310 – Centro – Curitiba/PR

Telefone: (41) 3016-6614

BALI HAI MARECHAL

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 38

CEP: 80020-090 – Centro – Curitiba/PR

Telefone: (41) 3016-2896

BALI HAI SÍTIO CERCADO

Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3079

CEP: 81900-000 – Sítio Cercado – Curitiba/PR

Telefone: (41) 3093-0040

BALI HAI WESTPHALEN

Rua Desembargador Westphalen, 123

CEP: 80010-110 – Centro – Curitiba/PR

Telefone: (41) 3085-0512

BALI HAI TAMANDARÉ

Avenida Emílio Johnson, 729

CEP: 83501-000 – Vila Santa Terezinha – Almirante Tamandaré/PR

Telefone: (41) 3047-6520

BALI HAI FAZENDA RIO GRANDE

Rua Jacarandá, 208

CEP: 83820-000 – Eucaliptos – Fazenda Rio Grande

Telefone: (41) 3604-7107

BALI HAI COLOMBO

Rua dos Eucaliptos, 59

CEP: 83408-485 – Maracanã – Colombo/PR

Telefone: (41) 3037-6161

BALI HAI PIRAQUARA

Avenida Getúlio Vargas, 1053

CEP: 83301-010 – Centro – Piraquara/PR

Telefone: (41) 99282-3208

BALI HAI ARAUCÁRIA

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 61 – Loja 2

CEP: 83702-470 – Centro – Araucária/PR

Telefone: (41) 99159-2863

BALI HAI PINHAIS

Avenida Iraí, 1292

CEP: 83321-000 – Weissópolis – Pinhais/PR

Telefone: (41) 3033-1111