A moda do tênis de cano alto está com tudo e neste texto você aprenderá a fazer combinações com muito estilo

O tênis de cano alto rouba a cena nos looks mais estilosos e ousados que vemos por aí nas ruas. Muitas pessoas perguntam se é possível utilizar esse tipo de calçado com qualquer tipo de roupa. Outras acham bonito, mas têm receio de usar, principalmente por parecer algo mais jovem e descolado.

Vamos esclarecer todas essas dúvidas para você neste texto, descrevendo como usar o tênis de cano alto e quais combinações são possíveis para que você acerte no seu visual. Confira!

Estilo com tênis de cano alto

O tênis de cano alto é considerado informal, mas ganha muito espaço no mundo da moda, sendo também utilizado por celebridades nos tapetes vermelhos de diversas premieres de seus filmes, por exemplo. Esse modelo de calçado tem um design mais moderno e é o aliado perfeito para quem busca um look despojado sem abrir mão do conforto.

A moda do tênis de cano alto

Eles aparecem com mais frequência nos últimos anos, mas esses tipos de tênis já eram famosos desde a década de 1980, com o boom do basquete norte-americano ao redor do mundo.

O cano alto é considerado um símbolo da moda street wear, cheio de estilo e personalidade. Os modelos foram evoluindo de acordo com as tendências da moda, mas o que fica marcado é a valorização do tênis como item indispensável para a composição de um look confortável e ideal para a rotina das cidades.

Dicas para combinar tênis de cano alto

Vamos às dicas! O cano alto você já tem, então agora confira o que você pode fazer com as suas outras peças de roupa para que seu tênis se destaque.

Calça com a barra dobrada

O ideal neste caso é dobrar a barra na altura do cano do calçado, para ficar bem alinhado. O modelo da calça deve ser preferencialmente skinny ou slim.

Calça rasgada

Se você gosta desse tipo de calça, aposte em tênis mais neutros, que não tenham detalhes, para que seu look não fique muito pesado.

Bermuda cargo ou calça jeans

Com essas duas opções, não tem erro. Tome cuidado para ajustar bem as peças no corpo. Com o caimento perfeito, jeans é coringa!

Evite roupas e eventos formais

Por mais que muitas celebridades façam isso, é melhor não arriscar. Cano alto e terno, por exemplo, é uma combinação arriscada que nem sempre vai dar certo. Por isso, invista neles somente em ocasiões informais!

O cano alto é para ser mostrado, coloque a calça por dentro do tênis!

Calça para dentro

O cano alto é feito para ser mostrado, então coloque a calça por dentro do tênis. Usar a calça por cima, além de ofuscar a beleza do calçado, cria um volume desnecessário na altura do seu tornozelo.

Diga sim para camisetas, camisas, regatas e casacos

O diferencial do tênis cano alto é que ele se destaca e faz outras peças simples se destacarem também, principalmente as de cima, mas lembre-se: evite blazers e gravatas.

