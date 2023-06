Saiba como aliar estilo e conforto combinando tênis com peças de roupas formais

Uma dúvida sempre presente nos códigos de vestimenta: podemos usar tênis com roupas formais? Você já deve saber que a moda, assim como diversas outras tendências do mercado, está sempre mudando. Por isso, vamos responder logo de cara para você. Sim, é possível adicionar essas peças mais descoladas e descontraídas aos looks sociais.

Por muito tempo, os tênis eram itens do guarda-roupa apenas para o fim de semana, para passear em parques, no shopping, ou ir à faculdade. Nos últimos anos, eles ganharam espaço, tomando conta da moda urbana, da Fashion Week, e até mesmo das salas de reuniões e grandes eventos corporativos.

O que você acha de aprender algumas dicas de como usar tênis em eventos formais sem perder o estilo? Neste post, traremos várias informações para você criar visuais incríveis, da forma mais confortável possível!

Tênis em eventos formais

Imagine a seguinte situação: você recebeu um convite para um evento formal em que o dress code é mais descontraído, sem aquela rigidez que geralmente estamos acostumados. Quem não trocaria um sapato social ou um sapato de salto por um tênis confortável e cheio de estilo?

Casamentos e formaturas realizados ao ar livre, por exemplo, tem o dress code “esporte fino”, que permite o uso de tênis sem receios.

Estilo elegante

Seja na moda masculina ou na moda feminina, atente-se à harmonia da composição em sua totalidade: o calçado que você escolheu está ornando com o restante das roupas? Para ter um estilo elegante, algumas dicas devem ser seguidas:

Tênis + calça de alfaiataria

Dê preferência a esses modelos, pois os tecidos são mais estruturados e sofisticados. Vale ressaltar que o calçado precisa ser de uma cor neutra ou semelhante à cor da calça;

Tênis + camisa social

Essa combinação é puro requinte e estilo! Nesse caso, a cor da camisa não precisa ser parecida com a do tênis, mas deve estar em harmonia com a sua personalidade;

Tênis + vestido

Para as mulheres, os vestidos mais recomendados são os de médio comprimento por serem bastante elegantes e porque combinam com a energia dos tênis.

Dica extra

Para eventos mais formais, aposte em tênis de couro, já que o material é nobre e dá um ar a mais de requinte.

Look casual chique

O casual chique deve levar em consideração principalmente que o tênis que você usa em eventos formais não é o mesmo que você vai usar na academia, certo? Partindo desse princípio, a versatilidade é muito bem-vinda!

Para seguir esse estilo, existem alguns looks que são considerados básicos. A combinação de tênis com terninho é o principal deles. O visual monocromático é uma ótima opção se você deseja passar uma impressão mais chique, então escolha calça e terno da mesma cor e, se possível, opte por um calçado de um tom mais neutro também.

Caso você não queira abrir mão da sua amada calça jeans, adicione um blazer de corte reto. Essa é uma forma perfeita de deixar o look bastante atraente aos olhos. Por fim, os tons pastéis serão seus melhores amigos na hora de criar visuais chiques e casuais que esbanjam estilo em eventos formais.

Encontre o tênis ideal para eventos formais

Você monta o seu estilo na Bali Hai! Nossos produtos têm a marca registrada da moda urbana e acompanham todas as tendências. De calçados a acessórios, oferecemos qualidade máxima e a garantia de que nossos clientes estarão sempre satisfeitos com seus guarda-roupas. Contamos com uma variedade imensa de marcas para agradar aos mais diversos gostos e estilos, principalmente quando se trata de tênis.

Quer achar um tênis estiloso que combina com todas as ocasiões da sua vida? Compre online na loja Bali Hai!

