Com as dicas certas, você não precisa ter medo de comprar roupas e sapatos pela internet

Mesmo com toda praticidade e conforto que a internet proporciona, algumas pessoas ficam inseguras ou em dúvida se vale a pena adquirir produtos pela web, principalmente se forem artigos de vestuário ou calçados. Este conteúdo é para ajudar a comprar roupa online sem errar.

Compra online segura

Mais rapidez, comodidade, praticidade e economia. Comprar pela internet pode trazer tudo isso para sua vida, mas é importante tomar alguns cuidados para evitar surpresas desagradáveis e muita dor de cabeça.

Antes de mostrarmos algumas dicas essenciais para não errar na hora de comprar roupas e calçados online, vamos ajudar a realizar compras mais seguras para evitar cair em sites falsos, ter o cartão clonado ou outro tipo golpe virtual.

Conheça os principais golpes

Páginas falsas: além de comprar produtos que nunca receberá, ao acessar uma loja virtual “clonada” você fornece informações pessoais e bancárias, que poderão ser usadas para compras fraudadas.

além de comprar produtos que nunca receberá, ao acessar uma loja virtual “clonada” você fornece informações pessoais e bancárias, que poderão ser usadas para compras fraudadas. Phishing: a vítima recebe e-mails ou mensagens de textos que parecem de um e-commerce legítimo, com um link para ser clicado, que loja para um site falso para roubar os dados.

a vítima recebe e-mails ou mensagens de textos que parecem de um e-commerce legítimo, com um link para ser clicado, que loja para um site falso para roubar os dados. Vale-presentes ou cupons de desconto falsos: enviados por e-mail, SMS ou aplicativos.

Dicas para comprar com segurança

Procure site de lojas já conhecidas e estabelecidas digitalmente; Certifique-se que o site é confiável. Pesquise avaliações feitas no Google ou redes sociais; Teste se os canais de atendimento da loja virtual funcionam; Verifique os elementos de segurança do site (certificado SSL válido. Você visualiza no ícone de cadeado que fica na barra de endereço); Não use computadores de acesso público para realizar suas compras online; Use o cartão de crédito virtual temporário e se preferir pagar à vista, opte por boleto bancário ou Pix.

Dicas para comprar roupas online

Geralmente, o primeiro questionamento que as pessoas fazem quando decidem comprar roupa online é “como medir o tamanho?”. Se você tem a mesma dúvida, as dicas a seguir vão ajudar a não errar.

Confira as medidas do seu corpo

Como não dá para experimentar as peças, conheça bem as medidas do seu corpo. Para isso, pegue uma fita métrica e meça busto, cintura, braço, ombro e perna. Veja como se medir para comprar roupa sem errar:

Busto: passe a fita em volta do corpo, na região dos seios, sem deixá-la apertada ou folgada demais.

Cintura: passe a fita em volta do corpo, na região que fica um dedo acima do umbigo.

Quadril: passe a fita ao redor da parte mais volumosa das nádegas.

Cheque suas medidas com a tabela da loja virtual

Agora que você conhece as medidas do seu corpo, compare com os tamanhos das peças da tabela fornecida pela loja virtual. Assim, é mais fácil identificar qual tamanho é mais adequado para seu corpo.

Alguns e-commerces disponibilizam provador virtual, que é uma ferramenta de inteligência artificial capaz de encontrar o tamanho certo de sapatos e roupas para os clientes.

Use o WhatsApp ou outros canais para esclarecer dúvidas

Tem dúvidas sobre o tamanho das peças ou alguma outra? Não hesite em falar com um atendente da loja via WhatsApp ou por qualquer outro canal de comunicação fornecido pelo e-commerce.

Pesquise sobre os tipos de tecido

Conhecer sobre os diferentes tipos de tecido também é importante na hora de comprar roupas online. Se você é uma pessoa que transpira muito, por exemplo, é recomendado usar peças de algodão e evitar poliéster.

Pesquise opiniões de outras pessoas que compraram a mesma peça

Antes de finalizar a compra, confira os comentários de outras pessoas que adquiriram a mesma peça que você deseja comprar. Além disso, também vale a pena pesquisar opiniões sobre a loja.

Comprar calçados online

Conheça a medida exata dos seus pés para comprar o tamanho certo do calçado, já que não poderá provar;

Pesquise avaliações de outros clientes sobre o produto que deseja comprar;

Consulte a política de trocas da loja e o prazo para fazer isso;

Certifique-se que a loja é segura;

Procure por promoções de frete para não acabar pagando mais caro que o calçado.

Compra online de roupas e calçados é com a Bali Hai

Agora que você já sabe como continuar comprando roupas e calçados sem errar nas medidas, está na hora de acessar a loja virtual da Bali Hai e escolher os itens de moda streetwear das melhores marcas do mercado para seu guarda-roupa.

Com 13 unidades espalhadas pela capital paranaense e região metropolitana, além de um e-commerce que entrega para todas as regiões do Brasil, a Bali Hai é considerada uma das melhores lojas para você comprar peças de moda streetwear.

Com um mix de produtos de qualidade, preços acessíveis, ótimas condições de pagamento, política de troca facilitada e atendimento personalizado no momento da venda e no pós, a loja oferece moletons, acessórios, tênis multimarcas, camisetas, produtos próprios e outras peças de vestuário, tudo no melhor estilo street.

Acesse o e-commerce da Bali Hai e compre roupas online sem errar.

