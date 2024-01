O gabarito de alinhamento corrige problemas de suspensão de carros ou caminhões.

A manutenção do seu carro ou caminhão está em dia? O alinhamento da suspensão automotiva é um dos serviços mais importantes que devem ser feitos para dirigir com mais segurança e tranquilidade.

O alinhamento corrige problemas na suspensão dos veículos, por meio do ajuste dos ângulos das rodas que, assim, ficam de acordo com as especificações técnicas de cada fabricante.

O que é o alinhamento de suspensão?

O alinhamento de suspensão automotiva é o ajuste dos ângulos da roda, de acordo com as recomendações do fabricante, para que elas permaneçam alinhadas ao chão e paralelas entre si.

Este serviço ajuda a manter a responsividade da direção e segurança do veículo nas curvas e, por isso, deve ser realizado de modo preventivo ou para corrigir problemas como volante puxando e outras situações perigosas.

Quando realizar o alinhamento de suspensão?

Você precisa levar seu carro ou caminhão a uma empresa especializada no alinhamento da suspensão automotiva quando sentir que o veículo fica instável em curvas, a cada dez mil quilômetros rodados ou se constatar algumas das seguintes situações:

Pneus desgastados de forma irregular;

Barulhos, instabilidade e tremores na direção;

Após passar com força em um buraco ou bater no meio fio;

O carro rodou muito tempo com o estepe;

Direção puxando para um lado.

Benefícios de realizar o alinhamento de suspensão do veículo

O alinhamento da suspensão automotiva ajuda a prolongar a vida útil dos pneus, otimizar o uso do automóvel e diminuir o gasto de combustível.

Onde fazer o alinhamento do carro ou caminhão?

A Torneria Boiko possui equipamentos modernos como aparelho de geometria e alinhamento | Foto: Divulgação

A Tornearia Boiko é especializada no alinhamento da suspensão automotiva. Com sistema de diagnóstico computadorizado por scanner, profissionais capacitados e em constante treinamento, balanceadora de rodas, aparelho de geometria e alinhamento, a empresa é referência no mercado.

Desde 1953, a Boiko atua no ramo de suspensões de automóveis e caminhões, com alinhamento do eixo traseiro, agregado, montante, semi-eixo, viga e carcaça do diferencial, manga de eixo e também é referência em:

Retífica de disco, de tambor de freio e volante de motor;

Eixo traseiro de Peugeot 206/207, recondicionado e a base de troca;

Fornecimento de peças novas e genuínas de veículos nacionais e importados.

Serviços oferecidos pela Torneria Boiko:

Alinhamento em suspensão automotiva;

Revisão e manutenção preventiva e corretiva de sistemas de freios;

Cambagem e caster;

Geometria 3D para maior precisão e eficácia no alinhamento;

Embuchamento;

Recondicionamento;

Balanceamento.

Entre em contato agora com a Torneria Boiko, em Curitiba/PR, solicite um orçamento e agende um horário para realizar a manutenção do seu carro ou caminhão e poder dirigir com mais segurança.

Tornearia Boiko

Rod. Curitiba – Ponta Grossa Br-277, 935 – Mossunguê, KM 01, Curitiba – PR

41 3279-1500