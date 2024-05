Alinhar a suspensão do seu veículo é fundamental. Saiba quando é o momento indicado

O alinhamento da suspensão automotiva é fundamental. A regularidade deste serviço é importante por algumas razões, pois ajuda a gerar economia de combustível, segurança e otimização da dirigibilidade.



Confira nosso guia e saiba quando deve procurar uma empresa especializada neste tipo de serviço.

Qual a importância de alinhar a suspensão do veículo?

O alinhamento da suspensão automotiva, tanto para veículos leves como carros quanto para veículos pesados como caminhões, é fundamental para garantir a segurança do motorista e dos passageiros.



O alinhamento serve para corrigir os ângulos das rodas de acordo com especificações dos fabricantes, o que ajuda a centrar o volante e manter a adequação e uniformidade do toque dos pneus no solo. Estas ações ajudam a evitar acidentes, garantindo, ainda, melhor dirigibilidade. Além disso, quem está com o veículo alinhado economiza em combustível e na questão do desgaste excessivo de amortecedores, molas e pneus.

Portanto, atenção caso:

Seu carro esteja puxando para um ou outro lado;

Já tenha rodado 10.000km desde o último alinhamento;

Tenha um ou mais pneus mais desgastados que os outros;

Caso, em uma reta, seu veículo fique com o volante lateralizado ou fora da posição original;

Tenha trocado o conjunto de pneus ou substituído partes da suspensão ou direção;

Ouça sons estranhos ao dirigir, que podem indicar problemas de suspensão;

Você bata num meio fio ou passe por impacto brusco em um buraco, por exemplo.

Como escolher uma empresa de confiança para fazer o alinhamento do seu veículo?

Com tantas empresas disponíveis no mercado, escolher a mais adequada para fazer serviços fundamentais no seu veículo nem sempre é fácil.

Por isso, neste momento vale a pena consultar amigos, além de procurar avaliações na internet para saber se aquela empresa que você está considerando entrega bons serviços, é de confiança e dá garantias para seus clientes. Também vale a pena considerar a clareza dos processos e orçamentos. Afinal, você não precisa ser especialista em manutenção de veículos, mas entender o que está sendo proposto e por quais razões não faz nenhum mal, certo?

Você pode, ainda, certificar-se se as peças com que a empresa trabalha são de grandes marcas, conhecidas no mercado, e se seus profissionais passam por atualizações e treinamentos para executar suas atividades com excelência.

