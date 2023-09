Entenda quando é necessário realizar o alinhamento de suspensões de automóveis e onde fazer de maneira segura

Realizar a manutenção do seu veículo em dia, em um período seguro pré-estipulado pela montadora, é fundamental. Dentre os principais detalhes que devem ser observados nessa manutenção está o alinhamento de suspensões.

O alinhamento ajusta os ângulos das rodas do veículo de acordo com as instruções do fabricante, e é fundamental para garantir mais segurança para você e suas viagens. Esse é um trabalho que deve ser feito por profissionais credenciados que oferecem garantia do serviço.

Neste artigo, entenda melhor quando e onde fazer o alinhamento de suspensões de automóveis e caminhões.

Alinhamento de suspensão de veículos

Cada modelo de veículo tem especificações do fabricante para o alinhamento de suspensão. Ao seguir essas orientações, você mantém a garantia do veículo e evita que problemas maiores aconteçam.

Quando fazer o alinhamento?

O tempo entre cada alinhamento pode variar. Estima-se que seja necessário realizar o gabarito e alinhamento de suspensões a cada 10 mil km rodados, em média, quando não houver queixas aparentes.

Onde fazer esse serviço?

O mais indicado é buscar um local de confiança especializado em gabarito e alinhamento de suspensões de veículos, e que ofereça garantia do serviço prestado. Peça indicação para amigos e compare avaliações na internet.

A Tornearia Boiko atua na área de gabarito e manutenção de suspensões de automóveis e caminhões desde 1953, e consolidou uma reputação de respeito e posição de referência no ramo de alinhamento e recondicionamento de peças de suspensão automotiva.

Além de contar com profissionais amplamente capacitados para exercerem o serviço com maestria, a Boiko oferece eixos recondicionados e preenchidos com material de alta qualidade e com a substituição do rolamento original.

Confira outros serviços oferecidos:

Recondicionamento de peças;

Geometria e balanceamento;

Alinhamento de eixo traseiro, agregado, montante, manga de eixo, balanças, viga, carcaça do diferencial, barra de torção, embuchamento, retífica de discos de freio e volante de motor.

A Tornearia Boiko é autorizada pelas seguradoras, concessionárias e demais credenciadas, certificada na avaliação técnica de alinhamento de suspensão de veículos e caminhões. Com profissionais de alto desempenho, peças de alta qualidade, bom atendimento e serviços com garantia, é a melhor opção para você realizar os serviços de gabarito e alinhamento de suspensões do seu veículo.

Tornearia Boiko

Rod. Curitiba – Ponta Grossa Br-277, 935 – Mossunguê, KM 01, Curitiba – PR

41 3279-1500