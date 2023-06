Os tênis sneakers estão entre as peças mais "hypadas" da moda street.

Se você deseja ter conforto, estilo e versatilidade em um único calçado, os sneakers street são perfeitos. Muitas vezes exclusivos, eles são criados por grandes marcas e em collabs (parcerias) com celebridades, como Michael Jordan, astro do basquete norte-americano.

Se você é um sneakerhead (um apaixonado e colecionador de tênis), neste conteúdo vamos apresentar diferentes modelos de sneakers e outros calçados da moda street que são tendência para o público jovem em 2023.

O que é um tênis sneaker?

Quando nos referimos a um sneaker, não estamos falando de qualquer tipo de tênis, mas um modelo especial, quase exclusivo, dentro de um universo lotado de referências, inspirações e estilos.

Não é à toa que os sneakers estão entre as peças mais “hypadas” da moda street. Eles rendem investimentos milionários de grandes marcas como Vans, Nike e Adidas, para criação de modelos que contam a história da cultura onde estão inseridos.

Design robusto e combinação não convencional de cores são diferenciais dos tênis street que são tendência. | Foto: Divulgação

Podemos definir o sneaker como um modelo de tênis que se destaca com um design chamativo, solado de borracha, robusto, silencioso e desenvolvido com alta tecnologia.

A origem do termo

Termo inglês criado em meados dos anos 60, os sneakers se referem a modelos de tênis limitados, geralmente usados por artistas, designers hypados e famosos. Uma das linhas de sneakers mais famosas da história é a Air Jordan da Nike, inspirada no astro do basquete norte-americano Michael Jordan.

Já nos anos 80, a cultura sneaker ganhou fama graças a influência do basquete e outros esportes, principalmente norte-americanos. Marcas como a Vans, Puma, Nike, se destacam na moda sneakers street.

Quem são os sneakerheads? Você ama modelos de tênis e não consegue ver uma novidade que já quer comprar? Tudo indica que você é um sneakerhead. Esse termo é usado para se referir àquelas pessoas que usam, colecionam e vão atrás de novos modelos de tênis sempre que há um lançamento.

Os sneakershead colecionam tênis de vários estilos, cores e designs. | Foto: Divulgação

Tendências de tênis street style

Alguns modelos de tênis que viraram febres entre diversas celebridades ao redor do mundo continuam tendência neste ano. Os modelos de corrida ou academia, cheios de conforto, como é tradição nos calçados street, com design vintage e cores mais neutras são alguns deles.

Outra aposta são os tênis para trilha ou escalada, com design robusto e inspiração esportiva, assim como também os modelos retrô inspirados no futebol. Os clássicos também têm lugar agora, sem sair de moda.

Tênis inspirados nos jogadores de basquete ganharam mais espaço no streetwear nos últimos. | Foto: Divulgação

A aparência robusta dos tênis chunky também ganhou um lugar de destaque neste ano. O modelo que remete ao mesmo usado pelos jogadores de basquete na década de 80, ganha versões cano alto e baixo, conferindo muita atitude e estilo para os pés.

