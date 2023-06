Confortáveis, cheios de estilo e originalidade, os tênis são peças obrigatórias do street style.

A moda das ruas também virou uma tendência para os pés. Assim como as camisetas, casacos, calças e acessórios, os calçados street têm lugar garantido no guarda-roupa de quem é adepto desse estilo.

O street fashion ou street style tem como marca a personalidade e traços das culturais locais. É um estilo que representa a vida, com itens de moda atemporais, cheios de versatilidade e popularidade.

Conheça a moda streetwear

Atitude, personalidade, ousadia, descontração e conforto são palavras que representam bem a moda streetwear. Fruto de um movimento de contracultura surgido nos anos 70 e 80. O estilo se popularizou mesmo nos anos 90, e desde então ganha mais destaque e adeptos.

Com forte influência do new wave, surf californiano, punk, arte underground, rap, hip hop de Nova York e hardcore, a moda street, masculina ou feminina, reúne uma variedade de cores, estampas e acessórios que representam a identidade de cada tribo.

Os Guarda-roupas de que curte a moda das ruas pode contar com poucas peças, pois elas são versáteis. O estilo street é cheio de possibilidades de composição, seguindo a identidade de cada um.

Você encontra moletons largos, tênis, camisetas (básicas, largas e outros modelos), regatas, bermudas (jeans, de moletom ou destroyed), jeans rasgados, bonés, pulseiras e outros acessórios: bolsas, pochetes, calças caneladas e cargo.

Montando um guarda-roupas street style

Peças confortáveis de moletom, tênis, bonés e outros acessórios são peças street fashion. | Foto: Divulgação

Se você se veste no dia a dia com o estilo que vem das ruas, reúna no guarda-roupas peças de roupas básicas e confortáveis, além de alguns itens modernos para ajudar a compor o look street, como tênis, bonés, bolsas e mochilas.

Não é difícil montar um guarda-roupa no estilo streetwear, mas você precisa se conhecer bem. Afinal, essa é uma moda que transmite sua personalidade e a de sua tribo.

Peças-chave que não podem faltar

Camisetas: desde as mais básicas, brancas ou com cores quentes monocromáticas, que ajudam a ressaltar as logomarcas, quando são os únicos elementos presentes na peça, até aquelas com estampas, grafismos, desenhos ou personagens.

desde as mais básicas, brancas ou com cores quentes monocromáticas, que ajudam a ressaltar as logomarcas, quando são os únicos elementos presentes na peça, até aquelas com estampas, grafismos, desenhos ou personagens. Moletons: casacos, bermudas ou calças, são peças coringa no guarda-roupa streetwear, além de serem confortáveis e caem bem com diferentes tipos de camisetas, tênis e acessórios.

casacos, bermudas ou calças, são peças coringa no guarda-roupa streetwear, além de serem confortáveis e caem bem com diferentes tipos de camisetas, tênis e acessórios. Jaquetas: essa é outra peça marcante para a moda das ruas. Elas podem ser de jeans, mais básicas, com cores fortes, grafismos, bolsos assimétricos, desenhos no estilo pop ou outros detalhes que as deixam ainda mais originais.

essa é outra peça marcante para a moda das ruas. Elas podem ser de jeans, mais básicas, com cores fortes, grafismos, bolsos assimétricos, desenhos no estilo pop ou outros detalhes que as deixam ainda mais originais. Tênis: pensar na composição de um look street sem um tênis não faz sentido. Uma das principais peças que seu armário deve ter, pelo conforto, originalidade, design e cores.

pensar na composição de um look street sem um tênis não faz sentido. Uma das principais peças que seu armário deve ter, pelo conforto, originalidade, design e cores. Acessórios: não dá para esquecer os bonés, bolsas, pochetes, pulseiras, colares, óculos escuros e outras peças que podem deixar ainda mais proprietário o seu look.

Calçados streetwear

Nem só de tênis vive os pés de quem assume o estilo de moda das ruas. Acrescente botas, chinelos, coturnos e sapatos de couro para compor um visual original e confortável.

É verdade que os tênis se destacam mais e aqui dá para explorar uma variedade de modelos que podem ser usados em qualquer lugar. Os da Vans, por exemplo, fazem a linha de surfistas, skatistas e outras pessoas que gostam de ser estilosas.

Já os calçados do tipo sneaker, também conhecidos como Sneakers Shoes (sorrateiros) ou Sports Shoes (esportivos), é o modelo escolhido por quem gosta de pisar suave, sem fazer barulho.

O que são os calçados sneakers

Os calçados sneakers têm forte influência de esportes, principalmente o basquete. | Foto: Divulgação

Quando falamos de calçado do tipo sneaker, entenda como tênis, mas não é qualquer tipo. Por trás de cada modelo há uma história a ser contada. Além disso, eles têm influência esportiva e são elementos do street style.

A cultura sneaker ganhou fama nos anos 80, por influência do hip hop, do basquete e outros esportes, principalmente os norte-americanos. Os tênis se destacam com seus designers chamativos, solados de borracha, robustos e silenciosos, que são desenvolvidos com alta tecnologia.

Marcas como a Nike, Vans, Puma, Adidas, entre outras, se destacam no mundo dos sneakerheads (pessoas que usam, colecionam e vão atrás de novos modelos sempre que há um lançamento).

Outros calçados que fazem parte da moda street

Chinelos comfy ou nuvem (misturam conforto e estilo);

Tênis de ginástica;

Tênis esportivos;

Tênis cano alto;

Botas tipo coturno;

Basqueteiras.

Compre calçados streetwear na Bali Hai

Considerada uma das maiores e melhores lojas streetwear de Curitiba, a Bali Hai tem 12 unidades espalhadas pela capital paranaense e região metropolitana, além do e-commerce, que entrega para todo Brasil.

Reunindo as melhores marcas do mercado, com um mix de produtos de qualidade e preços acessíveis, a loja conta com tênis multimarcas, moletons, acessórios, camisetas, produtos próprios e outras peças de vestuário, tudo no melhor estilo streetwear.

Na Bali Hai, você compra produtos de qualidade, cheios de estilo e com garantia da loja, encontra preços acessíveis, diferentes condições de pagamento, atendimento especial no momento da venda e no pós.

Acesse o site da Bali Hai e compre calçados streetwear sem sair de casa.

