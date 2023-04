Vista-se bem na estação mais fria do ano e fique por dentro das melhores tendências do streetwear

O mercado da moda está em constante atualização e é preciso sempre inovar, trazer novidades para o público e surpreender! Com o nicho de streetwear não poderia ser diferente.

Existem vitrines melhores do que as ruas? Neste post reunimos as melhores tendências da moda de inverno street que vêm por aí. Continue a leitura e confira!

Público Street

O que importa para o street style é o que as pessoas desejam vestir e não aquilo que é imposto por grandes grifes e estilistas. Esse tipo de moda tem desdobramentos nas cidades, nas ruas e sua essência é bastante diversa.

O público street adota um gosto que transita por diversos estilos e épocas, caracterizado, de forma geral, pela apropriação das informações das passarelas e da transformação delas em algo mais informal e confortável.

Inverno para o público Street

Jaquetas e moletons (moletom é o ápice do conforto nos dias mais frios, não é mesmo?) também são uma aposta certeira, frequentemente vistos em modelos oversized e considerados muito versáteis.

Conforto, praticidade e estilo são procurados por quem ama o streetwear | Foto: Divulgação

É inverno, mas isso não é motivo para que os cortes mais curtos fiquem esquecidos no fundo do seu guarda-roupa. Croppeds, quando adicionados em uma composição com outras peças mais quentes, têm muito potencial. A combinação cropped + jaqueta promete tomar conta das ruas, inclusive.

Os looks brasileiros pedem por tons mais vibrantes quando se trata de cores e estampas, mas também há espaço para tons neutros e clássicos como o bege, o azul e o preto.

Moda urbana em 2023

O que podemos esperar da moda no inverno para o público street em 2023?

O streetwear é versátil e oferece beleza, personalidade e conforto também em tempos mais frios e chuvosos | Foto: Divulgação

Primeiramente, um guarda-roupa prático e confortável é muito valorizado. É importante ter em mente que o Brasil é um país grande, com diversas regiões e que seus climas variam, por isso, as tendências podem e devem ser adaptadas de acordo com cada uma das realidades.

É super válido criar seus próprios looks, compondo um mix a partir de várias cores, texturas, formas e cortes. Por isso, vamos dar uma ajudinha listando as principais tendências para você arrasar nas ruas:

– Acessórios must-have como gorros/toucas e até bonés;

– Meias de cano alto estampadas;

– Estampas em todos os tipos de peças;

– Comprimento mini;

– All jeans;

– Peças oversized;

– Puffer Jacket.

– Calças confortáveis

– Conjuntos

O melhor da moda inverno street na Bali Hai

Estar sempre na moda exige um guarda-roupa completo, com peças de roupa que vão da cabeça aos pés.





