Uma das características da moda sustentável é a reutilização de roupas e uso de tecidos mais duráveis.

Todos os anos, marcas de roupa desfilam novas coleções inspiradas nastendências daquela estação. Nesse ciclo, a moda sustentável mostra ser atemporal e aqui vamos mostrar como moda e sustentabilidade estão mais conectadas e o que você tem a ver com isso.

Sustentabilidade e moda sustentável

A sustentabilidade pode ser definida como o equilíbrio satisfatório entre o bem-estar humano e o da Terra, e uma das formas de ajudar a tornar isso possível é a moda sustentável.

Esse é um conceito que procura inserir a sustentabilidade em todos os processos e atividades atreladas à moda, com o objetivo de promover a inclusão, econômica e ajudar na proteção do meio ambiente.

Quando falamos da moda sustentável, nos referimos a peças de roupa projetadas e fabricadas com materiais ecológicos, oriundos de fornecedores ambientalmente éticos e conscientes, distribuídas e utilizadas de modo ecológico.

Vantagens da moda sustentável

A conexão entre moda e sustentabilidade vai muito além da preservação dos recursos ambientais do planeta. Também passa por uma reparação histórica da indústria, que ao longo da sua evolução coleciona momentos de exploração dos recursos naturais, humanos e animais.

Conheça os principais motivos (entenda como vantagens) pelos quais a moda sustentável altera essa realidade de abuso e exploração a cada nova coleção.

Menos desperdício

Marcas sustentáveis criam peças com materiais de qualidade e duradouros, que podem ser usadas por muito tempo. | Foto: Divulgação

Você sabia que os países desenvolvidos fazem dos subdesenvolvidos, como o Brasil, um lixão de roupas desnecessárias e descartáveis? De acordo com o Greenpeace Alemanha, a culpa está no fast fashion (moda rápida), de qualidade muito inferior, que chega a países como Quênia e Tanzânia.

Ou seja, a roupa vendida por lá é tão ruim que em vez de chegar ao guarda-roupa dos usuários, vai direto para a lata de lixo. Resultado: uma vez nos lixões, são queimadas em fogueiras, chegando ao leito de rios e levadas para o mar.

Na contramão desse desastre ambiental, as marcas sustentáveis criam roupas com materiais de qualidade mais duradoura, fugindo do fast fashion (as peças saem de moda em pouco tempo).

Redução de gases do efeito estufa como o CO2

Ao contrário das marcas fast fashion, que trabalham com materiais poluentes na fabricação e transporte, e descarte de resíduos têxteis em aterros, as empresas sustentáveis da moda usam materiais biodegradáveis.

São tecidos naturais ou reciclados, que exigem quase nenhum tratamento químico, pesticida ou fertilizante para desenvolver-se, além de exigir menor água.

Economia de água

A indústria da moda consome uma grande quantidade de água para fabricar, tingir, lavar e dar acabamento em determinadas peças de roupa. Além disso, polui rios com o descarte de resíduos químicos tóxicos.

Na contramão, as roupas sustentáveis são produzidas com tecidos de algodão orgânico, linho e cânhamo, que precisam de pouca (ou nenhuma) água para produção.

Preserva a vida animal

Ao contrário de outras marcas que usam penas, couro e lã de diferentes espécies animais para fabricação de peças e tecidos, as empresas de moda sustentável são veganas e cruelty-free (não realizam testes em animais).

Como as marcas podem ser sustentáveis?

Para se transformarem em uma empresa sustentável, as marcas precisam aderir ao movimento slow fashion(moda lenta), que tem foco na sustentabilidade das peças, ou seja, em um ciclo de vida maior para as roupas e sua reutilização. Entre as principais estratégias para transformação de marcas sustentáveis temos:

Uso de materiais amigos da natureza, renováveis, ecológicos e recicláveis, além de implementar a produção sob demanda para evitar o desperdício;

da natureza, renováveis, ecológicos e recicláveis, além de implementar a produção sob demanda para evitar o desperdício; Redução de plásticos nas roupas e embalagens;

de plásticos nas roupas e embalagens; Usar corantes naturais , não tóxicos, para tingimento das roupas;

, não tóxicos, para tingimento das roupas; Trabalhar com a reutilização de tecidos;

de tecidos; Promover qualidade de vida, saúde mental e física dos colaboradores ;

; Apoiar de forma mais ativa e participativa causas ambientais ;

; Combater a mão-de-obra escrava;

a mão-de-obra escrava; Aderir à moda cruelty-free.

Moda streetwear sustentável

A criação de roupas mais duráveis, atemporais e reutilizáveis são características bem presentes no street style e se conectam diretamente com uma moda mais consciente e sustentável.

O público streetwear não segue o mesmo ciclo de muitas grifes ao redor do globo, que lançam novas coleções de roupas a cada estação do ano e em meses as peças caem em desuso e são trocadas ou descartadas.

O que tem destaque na moda streetwear são roupas, calçados e acessórios que as pessoas desejam usar, independente da época ou do que é imposto por grandes estilistas. Por isso, dizemos que esse é um estilo atemporal, atravessando padrões e representando culturas, identidades, tribos e o que vem da rua.

