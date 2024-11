Virada Sustentável estreia em Curitiba com 100 atrações gratuitas

A primeira edição da Virada Sustentável na cidade de Curitiba começa nesta segunda-feira (11) e vai até o dia 17, domingo. Este é considerado o maior evento brasileiro com foco em sustentabilidade e vai receber mais de 100 atrações gratuitas em inúmeros espaços da cidade. Será uma programação multicultural, dividida em três eixos principais: cultura, ação e conhecimento.

Serão intervenções visuais, performances, apresentações circenses, peças teatrais, oficinas, palestras e muita música, atividades que prometem envolver o público, levando a uma visão propositiva e criativa dos temas da sustentabilidade.

Um dos pontos altos da programação será o show de Mariana Aydar, que vai se apresentar ao lado do sanfoneiro Mestrinho, no dia 16 de novembro, no Palco Virada, ocupando o estacionamento do Tribunal de Contas do Paraná.

Realizada em parceria com o Sistema ONU Brasil, a Virada Sustentável teve início em 2011, em São Paulo, e já passou por cidades por Porto Alegre, Salvador, Manaus, Belém e Rio de Janeiro.

Com uma programação 100% gratuita, a estreia do festival em Curitiba reforça o título da cidade como “Capital Ecológica do Brasil”. O icônico Museu Oscar Niemeyer, um dos pontos turísticos mais importantes da capital paranaense, está confirmado para receber parte da programação.

Outros espaços próximos, na região do Centro Cívico, como a Praça Nossa Senhora da Salete e o Tribunal de Justiça do Paraná (Palco Virada), também terão palcos e atividades destinadas a todos os públicos.

Programação

Foto: Divulgaão / Lincoln Figueiredo

A abertura oficial da Virada Sustentável na capital paranaense será realizada no dia 14 de novembro, no Museu Oscar Niemeyer, com show da Bananeira Brass Band, coletivo curitibano de sopros e percussão que tem como objetivo difundir e valorizar a música instrumental. Conhecido por seus shows dançantes em espírito festivo, o repertório do grupo conta com músicas autorais e brasileiras e uma mistura de gêneros que vai do funk ao baião. Na Virada, o grupo estará acompanhado de Dharma Jhaz, Lele Farah e as Princesas do Ritmo.

Na sequência, o evento segue pelos palcos oficiais e, também, por pontos tradicionais de Curitiba, como o Largo da Ordem. Durante o evento, a programação artística começará às 11h, e seguirá durante toda a tarde. O palco da Praça Nossa Senhora da Salete vai concentrar performances, contações de história e peças teatrais, enquanto shows e apresentações de dança ficarão no palco montado no Tribunal de Justiça do Paraná.

No dia 15 de novembro, a partir das 11h, a peça teatral Bambere, produzida pelo grupo curitibano Baquetá, mescla canções que passeiam por ritmos afro-urbanos, como funk e rap, com diversas brincadeiras abordando diversidades culturais, sociais e ambientais do Brasil. Já no período da tarde, a partir das 14h30, o público poderá curtir a apresentação do Bloco Pretinhosidade, criado na capital paranaense, em 2018, para celebrar a identidade negra.

No dia 16, a Virada Sustentável, unida à Nova Despensa, promove uma coleta de resíduos variados, das 9h às 19h. Aqueles que levarem seus resíduos para descarte na loja da Nova Despensa (Rua Vicente Machado, 957) vão ganhar um sabão de coco da marca de limpeza curitibana Onda Eco (enquanto durarem os estoques). Pela manhã, a partir das 10h, o evento promove um passeio ciclístico, com saída na Praça Nossa Senhora da Salete.

O final da tarde do dia 16 será marcado pelo show de Mariana Aydar e Mestrinho, a partir das 18h, no Palco Virada, no Tribunal de Justiça do Paraná. A dupla promete envolver o público com uma verdadeira celebração da música brasileira, com uma viagem encantadora pelo universo do forró, gênero que carrega a herança do nordeste. Dividindo o palco, a cantora e o sanfoneiro vão trazer um repertório repleto de energia e emoções, com canções que resgatam clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e outros grandes nomes do forró. O duo também apresenta composições autorais, com uma sonoridade autêntica e criativa, proporcionando uma experiência vibrante e cheia de suingue, convidando o público a dançar e se envolver com seus ritmos e a cultura nordestina.

O dia 17 de novembro, último dia da Virada Sustentável, também terá grandes atrações. Iniciando no Piso de Vidro do MON, com uma prática de meditação guiada. Na sequência, no mesmo local, acontece a apresentação do Slam das Gurias, a partir das 12h, que vai trazer palavras fortes e argumentos líricos, com uma performance impactante de poesias com elementos da Poetry Slam e Poesia de Rua.

A poeta Gabriela e Soul Dani convidam o público curitibano para vivenciar uma experiência única, que vai ecoar, por meio de palavras-protesto, questões de gênero, raça, classe e sustentabilidade. Ao final da tarde, a partir das 19h, o evento será encerrado com a apresentação dos DJs Doce Veneno e Mitay, no MON.

Durante todo o evento, o público poderá visitar a instalação Eggcident, que ficará exposta na Praça Generoso Marques, produzida pelo artista holandês Henk Hofstra, que simula grandes ovos fritos chamando a atenção dos passantes para o aquecimento global e as mudanças climáticas.

Já a instalação Girassois, de Eduardo Baum, poderá ser visitada no Tribunal de Contas do Paraná. A obra é composta por sete gigantescos girassóis esculpidos com materiais de embalagens plásticas pós-consumo, recolhidos por cooperativas de reciclagem, com painéis solares instalados no centro de cada girassol, que captam energia para iluminar a obra durante a noite toda. Propondo uma fusão entre arte, tecnologia e sustentabilidade, o trabalho explora de forma lúdica e impactante como a energia renovável pode ser uma solução acessível e eficiente para o desafio das mudanças climáticas.

Fórum Virada Sustentável

Durante a semana, a Virada Sustentável terá um “esquenta”: de 11 a 14 de novembro, o início da programação será marcado por um grande Fórum, realizado na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), reunindo especialistas, representantes do poder público, sociedade civil e iniciativa privada para apresentar e discutir em palestras, painéis e debates temas cruciais tratados pelo evento.

No mesmo período, atrações especiais serão realizadas na Uninter, no Instituto Playing for Change, na Academia da AABB, na escola de danças Backstage e em diversos estúdios de yoga e pilates espalhados pela cidade.

Veja a programação completa no site do evento!