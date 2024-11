Mega projeto de novo bairro na região de Curitiba finalmente vai sair do papel

Depois de três anos de entraves burocráticos, o mega projeto de um novo bairro planejado na cidade de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, finalmente vai sair do papel. Nesta semana foi lançado pela segunda vez (a primeira foi em dezembro de 2021) o projeto Parc Autódromo, novo bairro/parque que terá 560 mil metros quadrados, dos quais 130 mil metros quadrados de área verde e de lazer.

O antigo Autódromo Internacional de Curitiba foi desativado em 2021. Na época alguns protestos de moradores de Pinhais e apoiadores do automobilismo causaram apreensão sobre o andamento do projeto. Ações na Justiça chegaram a ser discutidas.

No entanto, já no primeiro dia, os proprietários da área destruíram grande parte da pista de asfalto do circuito, para frustrar qualquer expectativa contrária ao novo projeto. De lá para cá o projeto ficou praticamente paralisado.

Na última quinta-feira, em evento que contou com a participação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, aconteceu o novo lançamento do empreendimento, considerado o maior projeto imobiliário em execução no Paraná.

O projeto é da Bairru (o primeiro nome do bairro era Bairru Parc), empresa curitibana de desenvolvimento e crédito imobiliário, e conta com a assinatura do urbanista e ex-governador Jaime Lerner, falecido em 2021.

“Eu acompanho este projeto praticamente desde o início de seu planejamento, foi idealizado por um gênio que era o Jaime Lerner, e sei do potencial que ele tem para a urbanização e modernização da nossa Região Metropolitana”, afirmou o governador. “É um empreendimento que se soma aos investimentos públicos que fazemos na região, dentro de um planejamento para transformar a infraestrutura e melhorar a qualidade de vida da população”.

O empreendimento, destacou Ratinho Junior, fica próximo a outro espaço que será requalificado: o Estádio do Pinheirão, localizado no bairro Tarumã, no limite entre Curitiba e Pinhais.

Uma das contrapartidas da empresa que vai construir o bairro é a execução de obras que melhorem o trânsito da região, na ligação entre Curitiba e Pinhais e Piraquara.

Parc Autódromo

Projeção de como será o novo bairro/parque de Pinhais

Contando também com uma área pública, o conceito proposto pela Bairru para o Parc Autódromo é unificar em um só lugar um espaço que contemple comodidade e conveniência, com moradia, áreas verdes para lazer, escritórios e eixo comercial, além de fácil acesso a poucos minutos de pontos centrais da capital paranaense.

O CEO e fundador da Bairru, Fernando Bau, explicou que buscou o ex-governador Jaime Lerner em busca de inspiração, quando soube do projeto de urbanização do Autódromo. “Ficamos nove anos em negociações até lançar esse projeto. Ele foi inspirado nas melhores cidades do mundo para se viver, como Viena, Barcelona, Copenhague, Zurique e Curitiba, que têm as pessoas como prioridade”, explicou.

O projeto é fundamentado nos princípios do novo urbanismo: caminhabilidade, diversidade de uso, valorização das áreas públicas e de convívio e sustentabilidade. Com foco na mobilidade urbana, o Parc Autódromo foi planejado para que tudo esteja ao alcance de uma caminhada.

O bairro planejado está localizado a 15 minutos do centro da Capital, a 10 minutos do Jardim Botânico e a 25 do Aeroporto Internacional de Curitiba, e próximo a hospitais, shoppings e escolas de referência.

“Todo o planejamento e a criação do bairro foram focados em oferecer um conjunto de modernidade, segurança e proporcionar um novo estilo de vida para os moradores, inspirado nas melhores cidades do mundo. Estamos transformando essa visão em realidade com o Parc Autódromo”, ressaltou Bau.

Assim como está previsto para o projeto que dará lugar ao Pinheirão, o eixo comercial do Parc Autódromo vai contar com farmácias, padarias, supermercados, escolas, lojas de departamento, clínicas e consultórios, além de um hub de inovação e ecossistema criativo.

Entre as opções de lazer estão parque com lago, arena esportiva multiuso, academia, playgrounds, áreas para pets e um mercado gastronômico, além de quatro quilômetros do circuito do autódromo que foram preservados para práticas de ciclismo e corridas.

“O menor município em extensão territorial do Paraná vai receber o maior empreendimento imobiliário do Estado, o que é muito simbólico”, afirmou a prefeita de Pinhais, Rosa Maria. “Nosso município acolhe este projeto, que conecta a cidade mais inteligente do mundo, que é Curitiba, a Pinhais, a cidade mais sustentável do Brasil”.