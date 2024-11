Ciclone bomba previsto para o Paraná é descartado; temporais ainda não

Uma previsão dos institutos de meteorologia deixaram paranaenses aflitos no final da semana que se encerra. Um sistema de baixa pressão poderia na região Sul poderia causar ciclones extratropicais, bagunçando o clima no Paraná, especialmente na terça-feira (12). A notícia de um ciclone bomba causou apreensão por essas bandas. Na manhã deste sábado (9), no entanto, o cenário mudou.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) afirmou que a atualização dos modelos de previsão descartaram a ocorrência do ciclone bomba. “Ao longo da semana muito se falou dos ciclones extratropicais, porque temos um sistema de baixa pressão que previa também para o dia 12, terça, um cenário mais mais intenso ou até considerado explosivo pela rápida intensificação do sistema. No entanto, temos notícias boas e a formação do ciclone dispersou”, disse Lizando Jacobsen.

+ Amanhecer no Paraná: Vídeo do Pico Paraná feito do Centro de Curitiba encanta

Segundo o Simepar, a formação ainda prevê um ciclone extratropical, mas apenas em alto mar, o que seria normal no caso da passagem de frentes frias. “Os ventos serão mais intensos apenas nas regiões litorâneas”, completou.

A previsão seria de estragos caso o ciclone se formasse no continente, mas o cenário mudou, o que segundo o Simepar, é normal na Primavera. Mesmo assim, fica o alerta. “As condições mudam muito rápido, de um dia para outro. Tanto que os ventos previstos se concentram entre os 55 km/h e 60 km/h. Podem acontecer temporais”.