Vídeo do Pico Paraná feito do Centro de Curitiba encanta

Especialista em registrar Curitiba e todas as suas belezas em imagens de tirar o fôlego, o fotógrafo Daniel Castellano fez um registro lindíssimo da maior montanha do Sul do Brasil: o Pico Paraná. No alto dos seus 1877,3 metros, a formação foi a grande estrela de um vídeo feito por drone numa manhã do último mês de outubro.

No detalhe, o vídeo mostra a avenida Visconde de Guarapuava, uma das mais movimentadas de Curitiba, como fio condutor dos olhares menos atentos. No final da via o Pico Paraná surge imponente, numa composição linda das luzes do amanhecer da nossa querida capital paranaense. Daniel Castellano é fotógrafo da Prefeitura.

Veja mais imagens da cidade no seu perfil no Instagram.

“Nunca reparei. Talvez pela tendência de olhar a Visconde em seu sentido de trânsito a Oeste, enquanto o imponente Paraná está no sentido oposto, a Leste! Obrigado @dicastellano pelo seu olhar e lentes sempre atento!”, comentou o seguidor Paulo Denizar.

“Tão lindo!!! Alguns anos atrás… eu via da janela do sótão lá de casa uma boa parte da Serra do Mar. Era tão gostoso abrir a janela e ver o dia amanhecendo… depois só lembranças e muito concreto armado!!!”, disse a internauta Miriam Fedatto.