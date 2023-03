VÍDEO: assista a montagem do palco para o show do Coldplay em Curitiba

As duas apresentações dos ingleses do Coldplay em Curitiba acontecem nesta terça e quarta-feira (21 e 22), no estádio Couto Pereira, no bairro Alto da Glória. Faltando apenas poucas horas para o primeiro show, o fotógrafo curitibano Marcelo Araújo usou um drone para registrar a montagem do palco e de toda a estrutura para o espetáculo.

Veja que incrível