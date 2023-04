Última peça dirigida por Jô Soares estreia no Festival de Curitiba

O Espetáculo “Gaslight – Uma Relação Tóxica”, a última peça dirigida pelo genial humorista Jô Soares, estará na Mostra Lucia Camargo, no Festival de Curitiba, nesta quarta (5) e quinta-feira (6), no Teatro Guaíra.

Jô Soares (1938-2022) e Giovani Tozi tiveram a ideia de montar “Gaslight – Uma Relação Tóxica” assistindo ao filme “A Meia Luz”, de 1944, no cinema particular do diretor. “Comprei os direitos e Jô traduziu. Nas leituras, o Jô já foi dirigindo a peça. Veio a pandemia e a peça se tornou o elo que nos manteve ativos e próximos”, disse Tozi.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O texto original é um blockbuster da Broadway escrito por Patrick Hamilton em 1938. O título pode ser traduzido como manipulação, abuso emocional e violência psicológica. Ano passado, o dicionário Merriam-Webster elegeu gaslighting como “palavra do ano”.

“Eu não conhecia o termo, mas o Jô, aos 80 anos, estava conectado e notou que era um tema contemporâneo importante”, disse Tozi.

Sinopse:

A peça retrata um casal em conflito, vivido por Jack e Bella. Ele, que no ínicio do casamento se mostrava doce e apaixonado, se revela impaciente e menos cordial após a alegação de que sua mulher sofre de algum desequilíbrio mental. Ela sente que está ficando louca, mas, ao buscar apoio do companheiro para lidar com a suposta doença, encontra apenas a resistência do homem, justificando não ter mais forças para lidar com a situação. O texto, que é de 1938, ganhou versão nos cinemas em 1944, e continua popular até hoje, sendo “gaslighting”, derivada do termo Gaslight, original da peça, eleita a palavra de 2022.

Despedida Gloriosa

Jô foi artista múltiplo com carreira notável na televisão, literatura e cinema, mas nunca escondeu que o teatro era sua paixão. Contracenou com Cacilda Becker, montou Shakespeare e Nélson Rodrigues e escreveu e dirigiu dezenas de peças.

Para Tozi, “Gaslight – Uma Relação Tóxica” é a chance de ver seu trabalho vivo. “O público vai ver que tem muito do Jô Soares na peça, além de uma explícita homenagem que só quem assistir vai entender”.

Serviço:

Gaslight – Uma Relação Tóxica

Mostra Lucia Camargo – Festival de Curitiba

Onde: Teatro Guaíra (Guairão) – Rua XV de Novembro, 971 – Centro

Quando: 5 e 6 de abril às 20h30.

Classificação: 12.

Valores: R$ 80 e R$ 40 (meia)

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L3), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

