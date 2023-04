Depois que Curitiba parou para os dois shows do Coldplay no mês de março, em abril a agenda de apresentações da cidade segue recheada de grandes atrações. O RockBR é destaque com shows de bandas que estouraram nos anos de 1980, como Ultraje a Rigor. Também tem espaço para os dinossauros do rock do Deep Purple, além de Bruce Dikinson tocando com orquestra no Teatro Positivo.

Para os estilos mais populares, tem o encontro sertanejo de Di Paullo & Paulino e Teodoro & Sampaio, além do pagodeiro Thiaguinho com um mega show na Pedreira. Ah, também tem a estrela internacional Joss Stone.

Veja a agenda de shows em Curitiba programados para abril!

Relespública e Edgard Scandurra – 13 de abril, no Jokers Pub. Veja mais!

Ana Carolina – 14 de abril, no Teatro Positivo. -Veja mais!

Capital Inicial – 14 e 15 de abril, no Teatro Guaíra. Veja mais!

Ultraje a Rigor – 15 de abril, no Teatro Positivo. -Veja mais!

Queen Celebration – 16 de abril, no Teatro Guaíra. Veja mais!

Bruce Dickinson, e orquestra – 19 de abril, no Teatro Positivo. -Veja mais!

Helloween – 20 de abril, na Live Curitiba. Veja mais!

Amy Winehouse Experiance – 22 de abril, no Teatro Fernanda Montenegro. Veja mais!

Deep Purple – 23 de abril, na Live Curitiba. Veja mais!

Ópera Queen – 23 de abril, no Teatro Fernanda Montenegro. Veja mais!

Di Paullo & Paulino e Teodoro & Sampaio, no Teatro Positivo. Veja mais!

Joss Stone – 24 de abril, no Teatro Positivo. -Veja mais!

Johnny Hooker – 27 de abril, no Teatro UP Experience. Veja mais!

Anne Carrere, canta Edith Piaf – 28 de abril, na Ópera de Arame. –Veja mais

Thiaguinho (show Tardezinha) – 29 de abril, na Pedreira Paulo Leminski. -Veja mais!

Sombrinha – 30 de abril, no Tal do Quintal. Veja mais!