Não tem como dizer que não viu nenhuma peça de teatro da 31ª edição do Festival de Curitiba, que acontece na capital paranaense entre os dias 29 de março e 9 de abril, por falta de oportunidade ou de dinheiro! Os espetáculos estão em cartaz em diversos palcos, praças e espaços culturais da cidade. Ao todo, são mais de 300 peças e várias delas são gratuitas.

Para te ajudar a garantir a diversão do fim de semana, a Tribuna do Paraná selecionou 18 apresentações gratuitas que acontecem neste sábado (1º) e domingo (2). A programação conta com espetáculos para a criançada e para quem curte comédia, drama e musicais. Confira!

Peças gratuitas do Festival de Curitiba que acontecem neste fim de semana

Sábado (1º)

Dia 14 de maio – O dia que nunca acaba

Companhia: Senhores Furtados Cia de Teatro

Dia 13 de maio de 1888 reduziu-se a uma porteira aberta, não houve reparação, nem respostas, nem amparo. Logo, o dia 14 de maio, foi um dia de dúvidas, de agressão velada, de terror e perseguição pelas forças do Estado. É sobre isso, o dia que se estende até hoje, o dia que insiste em não acabar.

Quando: Sábado (01), às 10h

Onde: Cavalo Babão (Kellers, Centro)

Meros Mortais

Foto: Reprodução/Facebook

Companhia: Cia Teatral Pathos

A ação o movimento o gesto, a conversa o aperto de mão o carinho o beijo no rosto o beijo na boca o respeito à vida. A ação o movimento o gesto, o tapa o soco o golpe o tiro o opressor o sangue a morte.” Esse é um trecho do texto de MEROS MORTAIS, trabalho autoral e 3° espetáculo da Cia.Teatral Pathos.

Quando: Sábado (01), às 10h

Onde: Bebedouro do Largo da Ordem (Rua José Bonifácio, 33, Centro)

Pão

Foto: Reprodução/Instagram

Companhia: Cia Sei Lá o Quê de Teatro

PÃO é um solo que conta estórias através da História. O ator Tiago Rener pretende retratar um pouco do contexto histórico do mundo e entreter o espectador com uma linguagem coloquial e o uso do teatro físico. Desde o início o ator propõe um jogo cênico com o público que também faz parte da história.

Quando: Sábado (01), às 10h30

Onde: Bondinho da XV (Travessa Oliveira Bello, 18, Centro)

Universidade Pública e Artes da Cena – Modos de Existência

Companhia: 1ª Mostra FEXO de Teatro Egresso da Unespar

De como a Universidade Pública pode ser um espaço de encontro, de debate, de pesquisa e de produção nas Artes da Cena ao mesmo tempo em que se mantém em diálogo constante e propositivo com a diversidade de experiências, vivências e desejos que emergem da comunidade discente.

Quando: Sábado (01), às 10h30

Onde: TELAB (Rua dos Funcionários, 1756, Cabral)

Um Fragmento

Foto: Reprodução/Facebook

Companhia: Cia Teatral Pathos

O espetáculo promove uma relação intimista e direta com o público ao tratar de temas como a perda, a falta e o tempo.

Quando: Sábado (01), às 14h

Onde: Bondinho da XV (Travessa Oliveira Bello, 18, Centro)

SIM, Viver é um Presente!

Foto: Reprodução/Instagram

Companhia: XAREALLIZ Produções Artísticas

Livinha e Xico formam a dupla musical Manaká. Recomendados pelo Jornal O Globo e apresentados pela Tv Cultura, o casal estreia o show “SIM, viver é um presente!”, que também será lançado em formato de filme no streaming e como projeto especial para educadores, ainda em 2023.

Quando: Sábado (01), às 16h

Onde: Teatro SESI Portão (R. Padre Leonardo Nunes, 180, 180, Portão)

Um Circo de Mil Mulheres

Companhia: Marina Prado Cia de Artes

Nina e Virgulina um dia surgiram no mundo. Uma pendurada pelo pé, outra de pé pendurada. Juntas partem para uma aventura em busca de respostas. Neste espetáculo de circo-teatro para crianças, compartilhamos memórias e histórias de mulheres que vieram antes de nós e reverberam em nossas vidas.

Quando: Sábado (01), às 19h

Onde: Teatro SESI Portão (R. Padre Leonardo Nunes, 180, 180, Portão)

Bixatroz

Foto: Reprodução/Instagram

Companhia: Trava da Fronteira

O espetáculo acompanha as 35 horas de afetos e violências de uma figura que foge dos palcos para a rua e que, nela, se encontra em um espetáculo. Bixatroz é o desejo da fuga, a falta do desejo e a materialização do medo de um corpo travesti. O espetáculo é articulado por meio do teatro hip-hop e de uma escrita rimada, se aproximando das poesias de rua/slam poetry, onde na relação com a palavra tenta criar junto ao público um universo onde o corpo da Bixatroz possa existir.

Quando: Sábado (01), às 19h

Onde: TELAB (Rua dos Funcionários, 1756, Cabral)

Do Iguaçu ao Pajeú

Foto: Reprodução/Facebook

Companhia: ENSAX Orquestra

No show “Do Iguaçú ao Pajeú”, o grupo curitibano ENSAX Orquestra propõe ao público uma viagem pelo Brasil através da música de alguns de seus grandes compositores e como o próprio nome diz, o ponto partida é cidade de Curitiba, terra de Paulo Leminski e J. da Cruz e vai até Carnaíba-PE.

Quando: Sábado (01), às 20h

Onde: Ruínas de São Francisco (Av. James Reis, Centro)

Domingo (2)

Do Samba ao Rock’n’Roll

Companhia: Grupo Rocambole de teatroYmúsica

Uma opereta para crianças que faz um passeio pelos ritmos musicais do samba ao rock n’ Roll, propondo um jogo cênico interativo onde as crianças fazem parte do espetáculo cantando, dançando e improvisando algumas cenas teatrais.

Quando: Domingo (02), às 11h

Onde: Ruínas de São Francisco (Av. James Reis, Centro)

Vagando o Auto do Imigrante

Companhia: Companhia Entre Fronteiras Teatro

VAGAMUNDO, obra polifônica construída por muitas mãos, nascida de atores migrantes para todos os públicos. Estamos falando dos trânsitos por essas terras tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão semelhantes entre si, com características comuns onde seus habitantes as ocupam e se movem em uma evolução

Quando: Domingo (02), às 11h

Onde: Praça do Museu (XV de Novembro, 2423, Centro)

Fora do Gabinete – A Escrita de Mulheridades da Cena

Companhia: 1a Mostra FEXO de Teatro Egresso da Unespar

O encontro entre jovens artistas com as professoras Ligia Souza e Sueli Araújo propõe uma reflexão sobre o fazer da escrita em sala de ensaio permeado pelas questões de identidade de gênero. A proposta é dialogar sobre o corpo que escreve e a relação com o processo criativo teatral.

Quando: Domingo (02), às 15h

Onde: TELAB (Rua dos Funcionários, 1756, Cabral)

Bell Trana D’Tall

Foto: Reprodução/Facebook

Companhia: TEATRO BALBUINAS

Para sobreviver ao momentos de mudança existencial, Belll Trana D’Talllll apresenta números nunca antes vistos no espaço sideral cosmicômico, dum ineditismo de cair o queixo. Belll Trana D’Talllll é existência de coração de batata doce.

Quando: Domingo (02), às 16h

Onde: Praça João Cândido (São Francisco)

O Melhor Espetáculo de Hoje

Foto: Reprodução/Instagram

Companhia: Os Barbacas

O Melhor Espetáculo de Hoje, traz vivo em seu enredo os números clássicos do circo entre palhaços. Em busca de resgatar a magia, o encanto e a ludicidade do circo, o espetáculo conta com música ao vivo, malabares, monociclo, equilíbrios e muita comicidade, arrancando risos da platéia.

Quando: Domingo (02), às 16h

Onde: Praça Santos Andrade (Centro)

Menina Mojubá

Foto: Reprodução/Facebook

Companhia: GRUPO MOJUBÁ

Na luta pela sobrevivência dentro de uma sociedade que não trata os seus com equidade, surge uma criatura que com sua energia voraz, caminhos desafiadores e conflituosos, busca garantir não só sua sobrevivência, mas de todos que são merecedores do seu amor.

Apresentações contam com intérprete de Libras!

Quando: Domingo (02), às 16h

Onde: Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222, São Francisco)

Ystilingando o caçador de aventuras

Foto: Reprodução/Facebook

Companhia: Estilingue Produções

Ystilingue aventureiro e sonhador que, através de cenas comuns do seu cotidiano, encontra um mundo mágico e deslumbrante. A partir da lógica fantástica do universo do clownesco, ele torna a rotina de um acampamento em um atrapalhado, mas verdadeiro cenário de diversão, desafios e realizações.

Quando: Domingo (02), às 18h

Onde: Praça João Cândido (São Francisco)

As Confissões de Maria

Companhia: Bode Expiatório Cia de Teatro

Deixa que eu faço, deixa que eu vou! Tenho que depilar as pernas! Quero depilar as pernas? O que as mulheres estão esquecendo? O que no íntimo tem tirado sua paz? Cuidam de tudo e se perdem em si próprias. Com uma pitada de fé e humor, você acha que é possível resgatar o valor que cada uma possui?

Quando: Domingo (02), às 18h30

Onde: Praça General Osório (Praça General Osório Centro, 61, Centro)

Vidas Secas na Rua

Companhia: Clichê Multiartes

Fabiano e sua família de retirantes seguem em busca de uma moradia. Esta trajetória apresenta alguns acontecimentos conflituosos e outros nem tanto. A narrativa traz muita música, bonecos, dança e a magia do teatro de rua.

Quando: Domingo (02), às 18h30

Onde: Ruínas de São Francisco (Av. James Reis, Centro)

